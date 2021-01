Grant nuovo responsabile Lega Campania, gli auguri dell’europarlamentare Massimo Casanova

“Auguri di buon lavoro al mio amico e collega all’Europarlamento Valentino Grant, nuovo responsabile regionale della Lega in Campania. Nelle sue mani, da oggi, l’onerosa ma appassionante sfida di continuare il percorso portato avanti sin qui dall’on Nicola Molteni – che ringrazio per l’impegno e la dedizione -, puntando a far crescere ulteriormente, e sempre di più, il partito di Matteo Salvini al Sud, per il S ud .