‘GrandItalia’, Gino Sorbillo e Claudio Santamaria simbolo della ripartenza post Covid per Nastro Azzurro

Condividi

Napoli, 11 giu. – Nuovo spot per Nastro azzurro. La birra è sinonimo di “GrandItalia”.

Wavemaker pianifica la nuova campagna pubblicitaria in nome della ripartenza post Covid19 e lo fa con due volti noti del paese: l’ attore Claudio Santamaria e l’ ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, Gino Sorbillo, attivo durante e dopo la pandemia nel perorare la causa di ristoratori e pizzaioli per evitare la crisi del settore gastronomico italiano a seguito del Coronavirus.

Le immagini accompagnate dalla voce di Santamaria sono inno alla ripresa e alla consapevolezza del gran gusto italiano, sinonimo di calore, convivialitá e qualità.

Se il lockdown ha messo a dura prova resistenza e abitudini italiane, non lo ha fatto però con le speranze, che sono diventate il vero baluardo per affrontare solitudine e flessione negativa dettate dalla pandemia.

Le serrande chiuse e le strade silenti, le distanze obbligate che negavano l’incontro e la bellezza della condivisione, hanno dato ad imprenditori, uomini e donne, la forza per reagire puntando sulla ricchezza del Paese: la qualità dei nostri prodotti e la passione nel tramandare le nostre tradizioni.

Così Nastro Azzurro sceglie di fotografare la voglia di ricominciare dai valori celati nei nostri incontri quotidiani. E lo fa con due volti rassicuranti del mondo del gusto e del cinema italiano.

“Quella volta che eri un mondo e tutto ti girava intorno. Quella volta che eri uno stadio, il salotto di casa. Quella volta che hai ospitato l’attore, lo scrittore, il campione. Quella volta che hai visto nascere nuovi amori, comporre nuove canzoni, intavolare discussioni interminabili. Quella volta che «Ancora uno, un tavolo te lo trovo, certo che mi ricordo». Quella volta che le saracinesche sembravano non alzarsi più. E poi, quella volta che hai riaperto. Nastro Azzurro. A chi, adesso, non si ferma”.

Questo l’augurio di speranza per il made in Italy dedicato a bar, ristoranti e pizzerie.

Il canale Ho.Re.Ca riparte dopo la crisi dei settori legati a food e ristorazione con un inno alla qualità tutta italiana.

Lo spot, realizzato dalla casa di produzione Mercurio Cinematografica (executive producer Luca Fanfani) con regia di Federico Brugia, è stato girato all’interno di alcuni locali selezionati. Tra essi rientra l’emblema di Napoli, la pizzeria di Gino Sorbillo, da anni testimonial di Nastro Azzurro.

La campagna 2020 diffusa su reti tv Rai e Mediaset, su canali Sky e del digitale terrestre, sarà visibile anche in formato web e social.

Francesca Bandelli, direttore marketing di Birra Peroni, commenta: “Con questa campagna di Nastro Azzurro abbiamo voluto essere vicini concretamente alle piccole e grandi realtà della ristorazione nazionale e a tutti i lavoratori che portano valore alle stesse ogni giorno. Perché ripartire insieme, alla fine di questo delicato momento storico, è essenziale”.