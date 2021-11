Grande successo per Oroscoperò la nuova trasmissione de L.A.Baldi su Radio L’Olgiata

Condividi

In onda da appena 1 mese, l’Oroscopo a tinte humor di Annalisa Baldi in arte L.A.Baldi (già finalista di XFactor), per la regia dell’autore Igor Nogarotto, appuntamento settimanale su Radio L’Olgiata, sta riscontrando un enorme consenso.

Ci racconta il direttore di Radio L’Olgiata Salvatore Riso: “Il pubblico sta rispondendo in modo entusiastico: registriamo un incremento del 30% degli ascolti“.

Oroscoperò, sottotitolo “L’Oroscopo che sconvolgerà per sempre la vostra settimana“, prevede segno per segno la possibilità di “trovare l’amore” nonché di “fare l’amore“. Ed è anche interattivo: gli ascoltatori possono richiedere la compatibilità del loro profilo con un’altra persona e scoprire se hanno chances di conquista.

Ci racconta L.A.Baldi: “Credo molto in questo format, ma non mi aspettavo un gradimento così immediato! Ricevo tantissime email di complimenti e di richiesta di compatibilità, da Roma ma anche dal resto dell’Italia e da italiani all’estero“.

La trasmissione va in onda ogni lunedì alle 18.10 in FM a Roma e nell’Italia centrale sugli FM 107.6 e DAB+ e si può ascoltare da tutta l’Italia in streaming su http://www.radiololgiata.net

In arrivo tante novità, quindi come direbbe L.A.Baldi: “Stai tiunnn!”.

