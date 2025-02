Grande successo per la Stabiaequa Dieci Miglia 2025: sport, emozioni e spettacolo tra Vico Equense e Castellammare di Stabia

2 minuto di lettura

Vince Marco Vetrano dell’Atletica Nolana, tra le donne primeggia Giuseppina Lamula della Casale…Si.

VICO EQUENSE – Una giornata di sport e passione ha animato la mattinata del 2 febbraio 2025 con la Stabiaequa Dieci Miglia, la gara podistica che ha visto 750 atleti provenienti da tutta Italia sfidarsi lungo il suggestivo percorso da Vico Equense a Castellammare di Stabia e ritorno. Partita alle 8:30, la competizione si è svolta sotto un cielo nuvoloso, ma senza pioggia, regalando ai partecipanti una cornice spettacolare tra storia, mare e panorami mozzafiato.

L’entusiasmo e il calore del pubblico hanno accompagnato i corridori lungo tutto il tracciato, con il tifo dei cittadini e dei tanti appassionati accorsi per l’evento. La Stabiaequa si conferma così una manifestazione che unisce sport e bellezza, con un’ospitalità calorosa che ha conquistato tutti i partecipanti.

A trionfare nella categoria assoluta maschile è stato Marco Vetrano (Atletica Nolana) con il tempo di 55’02”, seguito da Pasquale Iapicco (Atletica Ermes) con 55’36” e da Alessandro D’Ambrosio (Collana Marathon Napoli) con 56’39”.

Tra le donne, il primo posto è andato a Giuseppina Lamula (Casale…Si), che ha tagliato il traguardo in 1h06’01”, seguita da Lidia Principe (Terra dello Sport) con 1h08’14” e da Emilia Di Iulio (Caivano Runners) con 1h10’50”.

Tra le società, il titolo di squadra con il maggior numero di punti è andato a Road Runners Maddaloni con 19.112 punti, seguita da Podistica ‘Il Laghetto’ con 16.854 punti e da OPES – Antoniana Run.Atl. Scafati con 12.506 punti.

A margine della manifestazione, il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio: “Vico Equense ha vissuto una giornata straordinaria con la Stabiaequa, la maratona della bellezza che ha unito sport, natura e inclusione in un’esperienza unica. Un fiume di atleti ha invaso le strade, correndo tra panorami mozzafiato e il calore di un pubblico straordinario. Ogni passo è stato un inno alla passione, alla fatica e alla voglia di superare i propri limiti. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: atleti, organizzatori, volontari e spettatori. La Stabiaequa non è solo una corsa, è un’emozione che ogni anno ci ricorda quanto sia meraviglioso correre immersi nella bellezza del nostro territorio.”

Anche il patron della Stabiaequa Dieci Miglia, Andrea Fontanella, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’evento: “È stata una bellissima giornata di sport, con una grande collaborazione dell’ASD Stabiaequa Half Marathon e tutto lo staff con i comuni di Vico Equense, di Castellammare di Stabia, la polizia municipale dei due paesi, il commissariato di Sorrento, la protezione civile R.O.S.S. Tutto ha funzionato alla perfezione. Arrivederci al prossimo anno.”

La Stabiaequa Dieci Miglia 2025 si chiude così con un bilancio più che positivo, confermandosi un appuntamento imperdibile per il podismo italiano. La gara ha potuto contare sul prezioso patrocinio del Comune di Vico Equense e di Castellammare di Stabia, del CONI Campania, della UISP Napoli e dell’ISIS De Gennaro, main sponsor VIT, partner Pasta di Gragnano IGP “Gragnano in Corsa”, La Fabbrica delle Olive Costa d’Amalfi, elitesport, Joma e Cerasè.

