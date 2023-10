Grande successo per la prima edizione di Coderblock Connect: più di 5.000 utenti e oltre 20.000 interazioni

Condividi

La maxi fiera della tech company ha visto la partecipazione delle aziende e degli attuali attori, nazionali e internazionali, della trasformazione digitale.

Grande successo per Coderblock Connect, il primo evento internazionale di networking universale mai organizzato al mondo nel 3D Internet, che ha visto la partecipazione di più di 5.000 utenti e oltre 20.000 interazioni. L’evento, organizzato da Coderblock e patrocinato da: Associazione Blockchain Italia (ABI), Osservatorio nazionale sulle tecnologie Blockchain (IBNO), Associazione Italiana Metaverso (METIT), ha portato a casa un risultato senza eguali, come conferma il Founder e CEO, Danilo Costa:

«Abbiamo dimostrato che l’Internet 3D rappresenta un ulteriore canale per usufruire di servizi digitali in modo completamente nuovo. È sicuramente una grande sfida perché la realtà immersiva potrà davvero cambiare il modo di vivere e di lavorare di tutti aprendo nuovi territori dal potenziale ancora inesplorato e, proprio per questo, attraverso Coderblock Connect, abbiamo voluto promuovere una cultura di apertura e collaborazione per tracciare insieme traiettorie nel segno della tecnologia. Grazie al nostro evento, infatti, non solo sono state abbattute tutte le limitazioni logistiche, ma abbiamo dato la possibilità alle aziende e alle comunità di diventare collaboratori di successo per il futuro creando connessioni più intelligenti e produttive che da virtuali avranno un proprio importante rimbalzo nel mondo fisico».

Coderblock Connect si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti unendo B2B, B2C e Web3.

Sul main stage, infatti, si sono alternati keynote speech, round table, panel che resteranno a disposizione di tutti i visitatori all’interno della realtà immersiva della tech company. Non solo, l’edizione 2023 di Coderblock Connect è stata, inoltre, palcoscenico della presentazione in esclusiva dell’Open World, il mondo virtuale che combina aspetti legati al gioco di ruolo, ai giochi multiplayer online (MMORPG) e alle esperienze virtuali connesse al business.

L’Open World ha permesso a tutti i partecipanti dell’evento di poter girovagare oltre lo spazio dedicato alla maxi fiera e scoprire tutte le creazioni dei landowner costruite grazie al builder, il nuovo strumento online che consente a tutti i possessori di terreni virtuali di realizzare, sul proprio territorio NFT, gli scenari che al meglio rappresentano i propri desideri e obiettivi attraverso un ricco catalogo di edifici e props 3D, che conta più di 1.000 modelli, oltre alla possibilità di caricare ulteriori modelli 3D personalizzati.

Main Partner dell’evento: Deloitte, ADM Production, Q8, Randstad, Save The Children, Licensync, ThinkLegal, MetAIverse Accelerator.

Partner: Lactalis Parmalat, SNAM, Giordani & Partners, Women Impact X.

Technical Partner: Canva, Studio Unique, Blaster Foundry.

Community Partner: Colata Studio, DePly, JE Italy, BTO Research, Fare Digitale.