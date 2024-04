2 minuto di lettura

Condividi

di Gennaro Savio

Si è tenuta presso il Liceo Statale di Ischia “Giorgio Buchner” la decima edizione de “La Notte del Liceo Classico” che quest’anno ha avuto come argomento la comunicazione ed a cui hanno preso parte gli studenti di tutti gli indirizzi. E’ stata una notte ricca di cultura e per ben sei ore in ogni aula si sono tenuti eventi, rappresentazioni teatrali, concerti, mostre fotografiche, degustazioni ispirate al mondo antico, conferenze, dibattiti, presentazioni di libri e letture di poesie. Il tutto attorniato da una straordinaria cornice di pubblico. Infatti il Liceo ischitano è stato letteralmente preso d’assalto da centinaia di genitori che hanno assistito con grande interesse alle performance messe in essere dagli studenti. Tra le tante rappresentazioni che hanno caratterizzato questa edizione, spiccano sicuramente quelle ambientate in epoca romana e quella relativa all’omicidio, ad opera del regime fascista, di Giacomo Matteotti di cui, tra l’altro, è stato riprodotto l’ultimo discorso che il deputato socialista tenne alla Camera dei Deputati ed in cui denunciava i brogli fatti nelle elezioni dell’aprile 1924. Intervento che decretò la sua condanna a morte. Alcune delle rappresentazioni sono state eseguite anche in latino, in greco e in lingua straniera. Stupenda, poi, è stata la rappresentazione dei quadri e delle sculture viventi tenutasi nell’aula magna ed in cui, tra l’altro, è stata raffigurata la scultura del Canova “Amore e psiche”. Oltre alla stanza delle epistole dove ognuno si è potuto sbizzarrire nello scrivere i propri pensieri, sono stati davvero tanti i quadri ed i dipinti realizzati dagli studenti ed esposti nelle aule e lungo i corridoi della scuola. Essendo il tema principale quello della comunicazione, c’è stato spazio anche per rappresentazioni di spettacoli proposti nei decenni dalla Rai e i cui protagonisti erano cantanti del calibro di Mina e Celentano. La Prof.ssa Filomena Amalfitano, referente dell’evento, ha sottolineato l’entusiasmo con cui gli studenti si sono preparati per “La Notte del Liceo Classico”. “Il Liceo ‘Buchner’ – ha dichiarato la Amalfitano – ha aderito a questa manifestazione con la partecipazione di molti studenti dei vari indirizzi i quali hanno contribuito con entusiasmo alla sua realizzazione”. La Dirigente del Liceo di Ischia, Assunta Barbieri, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento. “Sono molto contenta – ha affermato la Barbieri – di come stia andando ‘La Notte del Liceo Classico’ e della sua bellissima riuscita. Questa manifestazione ogni anno cresce sempre di più coinvolgendo allo stesso tempo sempre più studenti, docenti e personale scolastico ma anche tantissimi genitori e cittadini”.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.