Grande successo per la Giornata del Respiro ad Afragola

Prevenzione e salute legata al buon respiro. Questa l’iniziativa messa in atto il 28 ottobre ad Afragola, dall’Assessore alla Salute Ernesto Salzano.

In qualità di medico specialista il dott. Salzano ha visitato oltre 90 pazienti in poche ore, trovandosi costretto, data l’affluenza, a chiudere le liste visita, con la promessa di programmare un ulteriore appuntamento per la cittadinanza.

Si è constatato che la scelta di questa giornata è stata propizia in vista delle lunghe liste da attesa presso le strutture ospedaliere e pubbliche napoletane. I cittadini hanno avuto così modo di essere visitati gratuitamente, senza attendere la telefonata degli ospedali presso i quali avevano prenotato molto tempo prima.

“Sono felice di poter mettere la mia esperienza professionale al servizio della gente. La politica deve essere cosa di tutti ed io la reputo una missione, così come lo è la mia professione. In tanti hanno accolto benevolmente l’iniziativa – dichiara Salzano – Il mio sentito ringraziamento va alla Croce rossa italiana, Comitato Napoli Nord. Sono stati efficienti collaboratori ed uomini e donne che hanno messo al servizio il loro tempo e la loro esperienza gratuitamente. Fare politica significa esserci per la gente, tra la gente”.

Presente in visita alla mattinata pro salute, anche il sindaco di Afragola prof. Antonio Pannone, che ha sposato la nobile causa dell’iniziativa.