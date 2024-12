Grande successo per il Party del Sorriso ” Merry Christmas “l’evento dell’anno a Villa Domi. Festeggiato il Natale Sociale con Angelo Iannelli

3 minuto di lettura

Tante eccellenze unite nel segno della solidarietà. Premio cuore d’oro a Gabriele Esposito

Si è celebrata a Napoli presso le sale di Villa Domi Eventi, la manifestazione più emozionante dell’anno: il “Party del Sorriso , speciale “Merry Christams” nona edizione ,serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate . L’evento è stato organizzato da Angelo Iannelli in collaborazione con l’Associazione Vesuvius A.P.S e Villa Domi Eventi del padron Domenico Contessa . La manifestazione si è tenuta domenica 22 dicembre presso l’incantevole location di Villa Domi a Napoli. Un appuntamento tradizionale dedicato ai ragazzi “Speciali” ha visto la partecipazione di: artisti, attrici, modelle, cantanti, giornalisti, fotografi, blogger, Super Eroi Clow in corsia e Majorette per una serata all’insegna dell’inclusione sociale e del sorriso. In questa edizione si è festeggiato anche il ritorno ai grandi eventi della star del sociale Angelo Iannelli (Ambasciatore del Sorriso) che ha presentato la serata con : Edda Cioffi, Emanuela Gambardella con la miss Francesca Nastro. Ad aprire la serata con una marcia trionfale e ritmica le Majorette Sailors Christams stile. Durante la serata è stato consegnato come riconoscimento un busto di bronzo raffigurante pulcinella che abbraccia il sociale ad’ Angelo Iannelli. Il Premio Cuore d’Oro realizzato dallo scultore Leonardo Moriello, è stato consegnato al cantante Gabriele Esposito visibilmente emozionato, ha ringraziato l’amico Angelo Iannelli e ha cantato il suo brano di successo “L’unica” tra la gioia dei fans. L’Accademia di moda Maria Mauro ha proposto in passerella i suoi abiti, a seguire l’esibizione del tenore Mattew Lamberti accompagnato dal pianista Lorenzo Savarese, a seguire le modelle della stilista Lorenza Pizza che ha presentato i suoi abiti colorati a tema. Applausi del folto pubblico in sala per i cantanti: Mario Conte e Lucia Cassini , che con le loro performance hanno creato un grande entusiasmo tra i presenti .In passerella il brand della stilista Titti Petrucci Psico Paris con i suoi capi esclusivi che ha proposto un viaggio attaverso l’identita’ e l’inclusivita’ . Alla manifestazione anche i Super Eroi e Clow in Corsia che hanno donato giocattoli e sorrisi a bambini e persone “Speciali “. Presente l’associazione Abile alla Vita presieduta dal Dott. Pasquale Santarpia a lui un riconoscimento per l’impegno sociale. Claudio Torino noto artista ha donato una sua opera raffigurante Pulcinella . L’attore Umberto del Prete ha regalato alla platea il ricordo del grande Antonio De Curtis in arte Toto’ con alcune sue gag . Tra i presenti: il campione paraolimpico Francesco Iannelli , Aigul Duisheeva la nota danzatrice e performer dei giochi di luce . Un finale coinvolgente con la Paranza di musica popolare Vesuvius che ha voluto omaggiare il caro Marcello Colasurdo con gli artisti: Stefano Salvadore , Felice Guadagno, Carlo Marino , Rosa Fidato e il piccolo Gio’ Gio’ .Partner della maestosa kermesse; Claudio De Martino Coiffeur, Make Up Viola Beauty Center, Sartoria Dr e la famiglia Zungri Ortopedia Meridionale a cui va la riconoscenza per l’instancabile impegno nel sociale. Villa Domi è stata illuminata da tanta bellezza con: Natascia Ummaro, Lucia Schiettino , Anna Chiara Amoruso, Antonia Di Guida, Vanya Scarpato, Maria Rosaria Merolla ,Elena Aragni , Maria Grazia Liquori e tante altre. Da segnalare la presenza dal noto programma “Mare Fuori “Marica, testimonial del brand (Psico Paris ). In esposizione le opere degli artisti : Ciccone Felice e Marcello Eraldi” Chapaue” per l’eccellenze gastronomiche selezionate per l’occasione come: White presidente chef Luigi Vitiello , Ulberto Vecchioni Panettoni, Pasticceria Mennella ,Arfe’ Antonio Gastronomia, l’Abbondanza del Pane, Lattoneria Sorrentina, Vini Carannante, confetti trio Bon Bon di Rastiello Vincenzo, Caffe’ Dangelo , l’angolo della Pizza con i pizzaioli :Donato Barigliano, Cinzia Deramo , Luigi Piscopo e Immacolata Apicella , la cucina modalità food truck e il pomodoro Torrente, farina mulino Caputo, mozzarella caseificio Orchidea , le prelibatezze irresistibile di Villa Domi ,i Vini Carannante, Birrificio Magifra ,acqua ionizzata , il finissimo liquore Baba’ Re , Cioccolata Todisco , confetti trio Bon Bon di Rastiello .Media Partner: Redazione Artes Tv, Redazione Omniadigitale . Tantissimi i fotografi: Umberto Raia , Alessandro Perrotta , Enza Venuso, Massimo Romano,Stefano Chiavarini, Arturo Ciotola, Raffaele Evangelista , Angelo Cannavacciuolo , Alfredo Coppola, Marcello Eraldi , Mauro Cielo e tanti altri ,tra i giornalisti ricordiamo : Gianfranco Bellissimo, Giuseppe De Carlo, Roberto Della Ragione, Teresa Iannelli ,Dora Chiariello e ancora : Christian Russo Speaker tv ,Antonio Pacilio podologo e Ugo Autori organizzatore di eventi ,alla consolle Sasà Giglio. La serata si è conclusa con il brindisi e la torta di Ciro Poppella con i fuochi d’artificio e il Buon Natale all’insegna della solidarietà e del sorriso.

