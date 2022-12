Grande successo per il Fashion Gold Party Christmas. Tanti premiati e artisti alla Baita del Re resort di Ottaviano

Condividi

Calato il sipario tra applausi e consensi sull’undicesima edizione del Fashion Gold Party Christmas, la tradizionale manifestazione natalizia, ideata ed organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dal modello e attore Nicola Coletta. L’evento si è svolto lo scorso 16 dicembre 2022, nell’incantevole e suggestiva Baita del Re Resort, ad Ottaviano, in provincia di Napoli, confortevole struttura ricettiva per eventi e cerimonie all’interno del parco nazionale del Vesuvio, gestita da Nunzio Illuminato con la sua famiglia, ed è stata presentata, con ritmo e complicità, dalla coppia formata dalla bella e brava Emanuela Gentilin, giornalista, conduttrice, volto ufficiale Mediaset, e dall’elegante e garbato Nicola Coletta, top model partenopeo e attore. Dopo un esclusivo Cocktail di benvenuto, il red carpet, le interviste, si è dato inizio alla serata con le magiche note dell’arpista Marigiò, ovvero Maria Giovanna Prisco, ed è proseguita con le sfilate e le premiazioni.

Molto apprezzati i capi di Piero Camello, Paolo Iovino Couture, Genny Ivanovich, Giovanna Marinacci Atelier, ovvero La GMCouture, della Sartoria artigianale Sonsoles, di Imperatrice Sartoriale, Rousè di Domenico Perrotta, Fairy Tale di​ Rosanna Guadagno, Mg-stylist di Michela Galeota Fiore. Emanuela Gentilin ha indossato due abiti eleganti, uno by Mg_stylist e l’altro by Paolo Iovino Couture, invece Nicola Coletta ha vestito un capo by Paolo Iovino Couture. Cinque gli artisti che hanno ritirato il prestigioso riconoscimento: Alberto Rossi, attore, regista, volto noto di Un posto al sole, che è stato premiato, per la sua brillante e intensa carriera, dal collega di soap Riccardo Polizzy Carbonelli, Gennaro De Simone, il baby attore rivelazione di Un posto al sole, premiato da Sofia Piccirillo, Bianca di Un posto al sole, dalla tik toker Miriam Landi e dall’artista Monica Sarnelli, Natale Galletta, amato ed affermato interprete della musica napoletana classica e moderna pur essendo siciliano di nascita, premiato, per la sua carriera di cantante, dal giornalista e re del gossip Armando Sanchez, Vito Francesco Paglia, giornalista e inviato Mediaset della trasmissione Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso, premiato, per la sua attività giornalistica, dai colleghi Antonio D’Addio e Silvia La Penna, e Massimiliano Morra, attore e volto noto televisivo, premiato, per la sua eclettica attività attoriale, dalla fashion blogger Lina La Mura e dall’attrice e verace interprete della musica napoletana Rosa Miranda. Presenti anche Omega Rental Srl, azienda specializzata nel noleggio auto di lusso, Mimi Mo­ccia MUA per il trucco, Poppi’s barber shop per i capelli maschili e Tamagi Saloon per le acconciature femminili. I premi sono stati realizzati a mano da artigiani vietresi e sono stati interamente dipinti e decorati a mano. Le coinvolgenti coreografie sono state curate da Stefania Maria, mentre l’ufficio stampa è stato gestito dal giornalista Antonio D’Addio, in collaborazione con l’agenzia Massmedia Comunicazione di Sante Cossentino. Media partner ViewPoint edit by Creativityecom Agenzia di grafica, design, multimedia, programmazione, marketing, media planning, collaborazione e ufficio stampa Silvia La Penna, le foto ufficiali sono state realizzate da Gennaro Piscopo. Al termine un abbondante apericena con street food napoletano e finger food dello chef Nunzio Illuminato, le degustazioni di Babà Re, i dolci e la torta del famosissimo chef patissier Francesco Balestra, La Delizia Gelateria Pasticceria di Ottaviano in stile POP-HONEY Christmas. L’intera struttura è stata efficacemente allestita da Ester Iovino e Marianna Ranieri Wedding e Party Planner.