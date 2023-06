Grande successo ieri sera in Piazza Martiri Di Nassiriya a Fiuggi ..calcio, moda e non solo “Fiuggi Expo 2023

Condividi

Grande successo ieri sera a Fiuggi in Piazza Martiri di Nassiriya per la cerimonia di benvenuto ai partecipanti del torneo di calcio Benito Stirpe, serata a cura della rassegna “Fiuggi Expo 2023 Universo arte e.. non solo”, con la presenza di settori giovanili di varie società. In occasione dell’ingresso in serie A del Frosinone Calcio, è stato inoltre presentato il brano “Cuore Giallo Azzurro” dei Leoni nel pallone (omaggio di Elvino Echeoni, Carmelo Caprera, Mauro Giorgilli, Stefano Giorgilli) . A fare da cornice ai festeggiamenti le coreografie delle ragazze Pon Pon di Ceccano. Non solo calcio ma un serata anche all’insegna della moda con l’elezione di “Miss Fratellanza nel Mondo” a cura di Donato De Bonis. La manifestazione “Fiuggi Expo 2023 Universo Arte e ..non solo” proseguirà fino al 25 giugno, di seguito il programma completo.

FiuggiExpo

Universo Arte e… non solo

2^ edizione

Programma dal 15 al 25 giugno 2023

Sabato 17 giugno:

ore10,00-16,30 Convegno Nazionale “Longevità: il frutto dell’attenzione che parte dal concepimento all’eternità” – Interverranno: Claudio Pinto, Alberto Beretta, Alberto Cerasari, Carlo Clementi, Maura Ianni, Roberta Di Filippo, Eugenio Frascaro, David Della Morte. Moderatori: Giuseppe Cerasari e Anna Spencer;

ore 17,00 La “Nonnina di Hollywood” – Storia di Adeline de Walt Reynolds – attrice americana – a cura della regista e attrice Anna Teresa Eugeniore 18,00 Presentazione del libro “L’AIDS colpisce ancora” di Giuseppe Cerasari;

ore 18,30 Raduno auto d’epoca Fiat 500 e Ferrari;

ore 19,00 Presentazione del libro “Nomadi d’occidente” di Brunella Bonetti;

ore 19,30 Presentazione del libro “Alieni – Chi sono e cosa fanno” di Mario Scaffidi Abbate e Paola Zanoni;

ore 20,00 Tour del Principe;

ore 21,00 Concerto “Il cielo in una stanza” (omaggio a Gino Paoli) di e con Bruno De Stephanis.

Domenica 18 giugno:

ore 11,00 Dibattiti culturali- Salotto dell’arte;

ore 17,00 Presentazione Comuni della Ciociaria;

ore 18,30 Presentazione del libro “Controluce” di Maria Ludovica Moro;

ore 21,00 Tour del Principe. A seguire serata musicale con danze caraibiche.

Lunedì 19 giugno:

ore 11,00 Dibattiti culturali – Salotto dell’arte;

ore 17,30 Presentazione Comuni della Ciociaria;

ore 18,30 Presentazione del libro “Novella Parigini – Un mito preannunciato” di e con il Maestro Elvino Echeoni;

ore 21,00 Serata danzante.

Martedì 20 giugno:

ore 11,00 Dibattiti culturali – Salotto dell’arte;

ore 17,30 Presentazione Comuni della Ciociaria;

ore 18,30 Presentazione dei libri: “La vera storia di Giacomo Casanova” di Roberto Conversano, “Il Cantagiro – La musica nella storia. La storia della musica” di Giula Carca De Carlo, “Seduto in quel caffè. L’antologia dei versi più belli della canzone italiana” di Sergio Dragone;

ore 21,00 Serata musicale con Fabrizio Giannini.

Mercoledì 21 giugno:

ore 11,00 Dibattiti culturali – Salotto dell’arte;

ore 17,00 Presentazione Comuni della Ciociaria;

ore 17,30 Presentazione del libro “Tracce di felicità” di Virginia Saba;

ore 18,30 Presentazione del libro “Vieni con me?” di Andrea Felici;

ore 21,00 Performance musicale con Alicia Santangeli Vincitrice del premio “Supermusica” Centro Leonardo da Vinci – Montreal (Canada)– a seguire La Little Tony Family e Lucky che presentano il brano “Corazon loco” (Cuore matto) – presenta Angelo Blasetti.

Giovedì 22 giugno:

ore 11,00 Dibattiti culturali – Salotto dell’arte;

ore 17,30 Presentazione Comuni della Ciociaria;

ore18,30 Presentazione del libro “Gabbiani d’asfalto” di Deborah D’Agostino;

ore 21,00 Proiezione del film “Chez Scirò: SOS!!” scritto e diretto da Anna Teresa Eugeni.

Venerdì 23 giugno:

ore 11,00 Dibattiti culturali – Salotto dell’arte;

ore 17,30 Presentazione Comuni della Ciociaria;

ore 18,30 Special Olympics – Presentazione del libro “Fede’s SpaceToon Mission Space” di Federico Badessi.

ore 21,00 Spettacolo tradizionale senegalese musica, danza e canto “Le Nouveau Ne”. Spettacolo musicale cubano con danze caraibiche. – Incontro con l’ANCDA.

Sabato 24 giugno:

ore 10,00 Convegno – “Medicina Termale Integrata” Terme di Fiuggi tradizione popolare ed eredità storica da rivalutare e consolidare;

ore 11,00 Dibattiti culturali – Salotto dell’arte;

ore 16,30 Convegno Nazionale “Yoga Medicina Alimentazione” a cura del Prof. Domenico Scoglietti;

ore 17,30 Presentazione Comuni della Ciociaria;

ore 18,30 Special Olympics – Presentazione del libro “Va bene così” di Anna Rita Casolini di Sersale;

ore 21,00 Concerto ZeroTour (cover band di Renato Zero).

Domenica 25 giugno:

ore 11,00 Convegno Nazionale “Yoga Medicina Alimentazione” a cura del Prof. Domenico Scoglietti;

ore 18,00 Presentazione dei libri “Influencer?No grazie” di Regina Di Quadry – e “#LIMITLESS – I 13 passi per vivere felici, in salute e senza limiti” di Elisa Passi e Regina Di Quadry.

ore 21,00 Concerto Elisa Passi e Max Coccobello con il M° Alessandro Maietta.