La spettacolare terrazza Ramè del Gold Tower Lifestyle Hotel, in via Brecce Sant Erasmo a Napoli, ha fatto da cornice al Concerto di Capodanno “Magie del Bel Canto e Danze d’Epoca” venerdì 5 gennaio ’24.

L’evento, organizzato dai rappresentanti dell’Associazione artistico culturale aps Noi Per Napoli, dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli, ha riscosso applausi e consensi dal pubblico.

La dedizione e la passione dei cantanti lirici nel realizzare con la loro associazione eventi aventi quale finalità la profusione del canto lirico, della cultura, sostengono sempre in primis la volontà della Fondatrice la Dott.ssa Emilia Gallo, nel farsi strumento per supportare i bisogni delle persone fragili e meno fortunate, in particolare i senza tetto della città di Napoli.

I presenti si sono estasiati come d’incanto, in una full immersion catapultandosi nel tipico ambiente salottiero della Belle Epoquè di fine ottocento-inizi novecento con il sottofondo di brani lirici di arie da salotto, arie da opera, arie da operetta, con canzoni classiche napoletane.

Si sono accese per tutti le speranze per un anno all’insegna di valori interiori di pace e serenità.

Molto toccante è stata la dedica della dottoressa Emilia Cione alla fondatrice dell'Associazione la Dott.ssa Emilia Gallo, ricordata per i valori sui quali è stata fondata l'Associazione, le sue finalità i progetti promossi e le prerogative che ancora oggi sono perseguite dall'encomiabile volontà del soprano Olga De Maio che insieme al tenore Luca Lupoli continuano nel suo ricordo a promuovere solidarietà, canto lirico e cultura.

Magico è stato il connubio tra il canto del formidabile trio lirico,formato dal soprano Olga De Maio,la splendida sirena che ha incantato gli astanti con emozionanti toni in crescendo, dai tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, accompagnati al pianoforte dalla maestra Nataliya Apolenskaya con i passi danzanti del gruppo culturale Danzando nel Tempo.

Si è generato,nella suggestiva location con vista spettacolare panoramica su Napoli by night, un evento unico che ha acceso l’entusiasmo degli animi del pubblico che ha intonato all’unisono sul finale la nota canzone napoletana Funiculi’ Funicula’ .

Presentato dal noto attore Sasà Trapanese che ha inoltre impreziosito la scena con l’ interpretazione di famose pagine teatrali, l’evento ha suscitato emozioni ed apprezzamenti anche per i brani di repertorio eseguiti dai cantanti lirici.

Le favolose coreografie delle danze del gruppo culturale Danzando nel tempo sono state curate e realizzate anche dai maestri di ballo Ione Spagnuolo e Rosario Forestiere.

Erano presenti in sala all’evento di beneficenza le telecamere di Italia Felix tv di Raffaele Carlino ed il video maker fotoreporter Giuseppe Moggia.

Un sentito ringraziamento va da parte degli organizzatori per la magnifica accoglienza dello staff della struttura, per la cena ed inn particolar modo al Direttore Marco Zuppetta per l’ospitalità.