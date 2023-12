Grande successo di pubblico per la prima giornata del Digital Media Fest

Condividi

Un grande successo di pubblico ha caratterizzato la prima delle tre giornate dell’undicesima edizione del Digital Media Fest, la manifestazione dedicata agli appassionati del mondo digitale, inaugurata oggi, lunedì 4 dicembre, alla Casa del Cinema di Roma. Ad aprire la manifestazione il direttore del festival, la regista e conduttrice Janet De Nardis, ha presentato al pubblico opere inedite che hanno emozionato il pubblico in sala. Tra le opere proiettate c’è ‘Yours’ di Flaminia Graziadei, regista, produttrice e coreografa che si è formata tra l’Italia e l’Inghilterra con i migliori professionisti del settore.

Il cortometraggio racconta la realtà di una donna morente, costretta in un letto di un Hospice, che si alterna a quella parallela in cui finalmente si trova a danzare su un palcoscenico, il desiderio della sua vita… Un altro cortometraggio presentato e promosso anch’esso dalle Mujeres del cine è ‘Osas e le donne di Benin city’ di Gabriele Gravagna. Osas Egbon, 42 anni, è la presidentessa della prima associazione italiana contro lo sfruttamento della prostituzione, sorta all’indomani di questi omicidi e formata interamente da donne nigeriane ex vittime di tratta. Sono le “Donne di Benin City”, dal nome della città da cui tutte provengono. Per le giovani nigeriane in cerca di libertà, Osas diventa un punto di riferimento. L’ultima anteprima del giorno è stata ‘Fascisti’ di Lorenzo Talone: classe 1997, è un giovanissimo regista laureato in arti e scienze dello spettacolo presso la Sapienza di Roma. Il cortometraggio parla di tre giovani ragazzi, convinti fascisti, che ignari della caduta del fascismo e dell’arrivo degli americani iniziano ad indagare tra i documenti del Duce nel suo ufficio, dove scopriranno la verità su moltissime cose che li riguardano.

Durante la prima giornata è stato anche dato spazio al partner ‘Tulipani di Seta Nera 2024’, presentato da Paola Tassone e Diego Righini, con bandi annunciati per l’evento a Roma dal 9 al 12 maggio 2024. Ancora un esempio di collaborazione tra festival all’insegna della creatività.

La prima giornata si è conclusa con degli incontri con i webfest internazionali dove sono intervenuti i direttori e i rappresentanti di Die Seriale, Rio Webfest, LA Webfest / Asia Web Awards, Lima Web Fest, T.O. Webfest, British Web Awards, Cusco Webfest, Mediterranean Film Festival Cannes. In questo incontro si è discusso lo stato attuale della diffusione del prodotto webseriale nel mercato internazionale e di come i web fest favoriscano la circolazione dei prodotti web nativi, ma anche quanto sia cambiata ( aumentata) la durata dei prodotti indipendenti. Momento di riflessione anche sulle collaborazioni e cooperazioni tra i webfest di tutto il mondo per orientare la possibilità di investimenti e mettere le basi per un futuro carico di nuove storie da raccontare. Con una serie di discussioni stimolanti e la proiezione di cortometraggi che hanno toccato temi profondi e attuali, la prima giornata del Digital Media Fest ha visto un grande entusiasmo e interesse da parte del pubblico. Il festival promette di continuare a sorprendere con la sua seconda giornata, esplorando insieme ai partecipanti le infinite possibilità del digitale e il suo impatto sulla società e sulla cultura contemporanea.