Grande successo a Pozzoleone per San Valentino è Moda

2 minuto di lettura

Condividi

Una serata di grande eleganza e partecipazione ha animato la Antica Fiera di San Valentino con “San Valentino è Moda”, la sfilata firmata dal format Grande Galà della Moda, la kermesse di alta moda di taratura nazionale dedicata alla valorizzazione del Made in Italy.

L’evento, andato in scena venerdì 6 febbraio alle ore 21.00, è stato organizzato dal team del Grande Galà della Moda in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pozzoleone, all’interno della storica Antica Fiera di San Valentino, trasformando in un palcoscenico di stile, creatività e identità territoriale l’evento così atteso.

Obiettivo centrale della manifestazione è stato quello di dare rilievo ai negozi del territorio, partendo dal piccolo commercio fino alle sartorie della zona, realtà che ogni giorno scelgono qualità ed eccellenza dei prodotti Made in Italy come valore distintivo.

Momento di forte impatto emotivo è stata l’apertura della sfilata: cinque modelle hanno attraversato la passerella indossando abiti sartoriali total red, esaltando il colore simbolo dello stilista Valentino Garavani, recentemente scomparso.

Sul ledwall è apparsa la sua celebre frase dedicata all’eleganza, in omaggio alla sua storia, alla sua dedizione verso la moda e verso la nostra patria, simbolo di bellezza e qualità. Il rosso, intenso e iconico, ha rappresentato il filo conduttore dell’intera sfilata.

La serata è stata arricchita dalla performance canora di Chanel Dilecta, cantante che ha rappresentato l’Italia alla XX edizione dello Junior Eurovision Song Contest, regalando al pubblico un momento di grande suggestione.

Ospite di rilievo nazionale anche Neris Beniamina Zecchin, maestra sarta dell’Accademia nazionale dei Sartori di Roma e attuale presidente nazionale dei sarti e stilisti per Confartigianato imprese, la cui presenza ha confermato il valore culturale dell’iniziativa.

In passerella hanno sfilato Uniform, La Rosa, stiliste del territorio e Matelier Traforetti Spose, che ha firmato il gran finale, applaudito da un pubblico numeroso e partecipe, arrivato da diverse province della zona e particolarmente caloroso nel sostenere i negozi e le realtà locali.

A condurre la serata con professionalità ed eleganza è stata Laura Zambelli, accompagnando il pubblico attraverso i diversi momenti dello spettacolo.

“San Valentino è Moda” si conferma così un evento capace di unire moda, territorio e comunità, valorizzando il saper fare italiano in un contesto autentico e non commerciale, dove tradizione e contemporaneità dialogano con stile.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.