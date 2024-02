Condividi

Il 18 febbraio, presso lo Slash+ di Napoli, si è tenuta la prima tappa napoletana delle semifinali della terza edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, contest a carattere internazionale e sociale per artisti emergenti, indetto dall’associazione culturale de IVISIONATICI e realizzato con il patrocinio del Nuovo IMAIE e la media partnership di Rai Radio Live Napoli. Quest’anno il festival avrà una connotazione itinerante e farà tappa in alcune delle principali città italiane quali Roma, Napoli, Modena, Milano, Lecce e Palermo. Durante la semifinale napoletana, presentata da Riccardo Zianna, si sono esibiti 40 artisti emergenti. A valutare le esibizioni sono stati: il cantautore Ivan Granatino, la speaker e autrice di Radio Kiss Kiss Lucilla Nele, il giornalista del Corriere e del Corriere del Mezzogiorno Giuliano Delli Paoli e la giornalista di Dire Carmen Credendino. È stata ospite della tappa napoletana del festival la cantautrice Veronica Di Nocera che si è esibita con il suo ultimo singolo, “Santa Chiara”, che farà parte del suo EP in uscita ad aprile. Durante l’evento è stata, inoltre, promossa una campagna di sensibilizzazione a cura dell’associazione no profit Retake Napoli. Presenti in loco sono stati anche Lorenzo Muto e NA_081 che hanno realizzato interviste e contenuti dedicati non solo agli artisti, ma anche agli ospiti della semifinale napoletana. Ad aggiudicarsi, invece, il premio come “Artista più votato dal pubblico” è stata Alessya. Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare alla terza edizione del festival sono ancora aperte e basterà recarsi sul sito www.ivisionatici.it dove sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.