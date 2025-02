Grande Fratello, Zeudi in lacrime dopo le parole di Stefania Orlando. Cosa è successo?

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Al Grande Fratello ormai non si parla d'altro se non del triangolo amoroso tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Dopo la diretta dell'ultima puntata andata in onda lunedì 3 febbraio, tra Javier ed Helena è scattata la passione. Dopo mesi di tira e molla, i due si sono baciati durante la notte. Ma qual è stata la reazione di Zeudi Di Palma? Con l'ingresso nella Casa dell'ex Miss Italia, il rapporto tra Helena e Javier ha subito delle forti scosse. Prima la concorrente si era avvicinata a Helena e poi a Javier, sostenendo di provare un interesse profondo nei confronti di entrambi, seppur sembrava oscillare più verso la modella brasiliana. Tuttavia, il bacio tra Helena e Javier ha scatenato diverse reazioni nella Casa. La storia tra i due continua a evolversi e quello che fino a pochi giorni fa sembrava essere una semplice amicizia si sta trasformando in qualcosa di molto più profondo. Zeudi Di Palma non sembra aver preso bene la situazione. La concorrente anche durante la diretta, interpellata da Alfonso Signorini, ha espresso il suo disappunto chiedendo ad Javier di essere solo più sincero e onesto nei confronti della modella brasiliana. In un momento di confessione con Stefania Orlando, Zeudi si è lasciata andare scoppiando in lacrime, perché non ha reagito bene a una critica mossa dalla showgirl. Secondo Orlando, infatti, Zeudi non avrebbe dovuto avvicinarsi al pallavolista mentre la modella non entra in casa. Ma per Zeudi la questione è chiusa, ha solo bisogno di tempo per metabolizzare e distaccarsi dai due. "Sono l'antagonista, io, in questa storia" sussurra con la voce rotta dal pianto. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.