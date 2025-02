Grande Fratello, stasera 20 febbraio: anticipazioni e rischio eliminazione

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Grande Fratello torna questa sera, giovedì 20 febbraio, con un nuovo appuntamento. La puntata su Canale 5, condotta come sempre da Alfonso Signorini, prevede tanti colpi di scena: un confronto atteso e il risultato del televoto che vede a rischio eliminazione 10 concorrenti. La puntata sarà ricca di sorprese. Si parte con la concorrente Helena Prestes che riceverà una lettera dalla sorella Mariana. Il concorrente Federico Chimirri, invece, potrà riabbracciare il piccolo Romeo, il figlio di 7 anni. Aria di crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto d'incontro durante la diretta di questa sera? L'eliminazione di Alfonso D'Apice ha creato diverse discussioni tra gli inquilini nella Casa. Chiara Cainelli, in particolar modo, ha intenzione di parlare ad alcuni inquilini e avrà modo di farlo durante la puntata. E non mancherà il verdetto del televoto, che vede ben dieci concorrenti a rischio eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Iago Garcia, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila Gatta e Stefania Orlando? L'appuntamento è per questa sera alle 21:30 su Canale 5. —[email protected] (Web Info)

