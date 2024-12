Grande Fratello, cosa è successo ieri sera 30 dicembre? Il riassunto

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È andato in onda ieri sera, lunedì 30 dicembre, un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Tanti i momenti emozionanti come l'abbraccio tra Alfonso D'Apice e la mamma. Ma non sono mancati anche momenti di grande tensione, come il racconto del passato di Lorenzo Spolverato. Lorenzo Spolverato ha raccontato alcuni dei motivi che l’hanno portato ad allontanarsi da Shaila Gatta. La distanza tra i due ha fatto emergere alcuni fantasmi del passato di Lorenzo. Il concorrente ha raccontato che a 15 anni è entrato in un brutto giro di ragazzi: “Mi obbligavano a fare cose, a rubare e commettere violenza”. Il modello milanese ha confessato alcuni gravi episodi che ha vissuto nel periodo dell'adolescenza, di cui nemmeno i suoi genitori erano a conoscenza. Uscito da scuola – racconta Lorenzo – lo prendevano e lo minacciavano: "Mi legavano, mi bloccavano, picchiavano me e le ragazzine con cui stavo”. Lorenzo oggi dice di sentirsi inferiore, non meritevole: "È come se io pensassi di non meritarmi delle persone tanto buone come Shaila". Alfonso ha ricordato la morte del papà Marco, avvenuta la notte di Capodanno di 14 anni fa quando il concorrente aveva solo 9 anni. “Eravamo al ristorante e dopo la mezzanotte siamo andati a sparare i fuochi d’artificio. Io sono entrato nel locale poco dopo perché sentivo freddo. Mio papà è rimasto fuori, quando sono cominciati i fuochi è stato coinvolto in un incidente”, racconta Alfonso. “È stato colpito da un proiettile vagante”, ha concluso con la voce rotta dal pianto. È intervenuta la mamma di Alfonso, mostrandogli tutta la sua vicinanza: “Noi siamo una squadra, ce la faremo sempre”. Pamela, il volto storico di ‘Non è la Rai’, ha deciso nella puntata di ieri sera, 30 dicembre, di abbandonare il gioco dopo tre mesi di permanenza lasciando definitivamente la Casa del Grande Fratello. L'ex concorrente commossa ha ringraziato tutti per l’esperienza e ha comunicato la notizia: "Nella vita ci sono delle priorità e, in questo momento, questa lo è”, dice Pamela che ha ricevuto una brutta notizia da casa e deve raggiungere subito la sua famiglia. Alfonso Signorini ha svelato il verdetto del televoto che vedeva in nomination Bernardo, Emanuele, Zeudi e le Monsè. E a lasciare la casa sono proprio Maria e Perla Maria. Le nomination di ieri sera, invece, hanno mandato al televoto: Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando. —[email protected] (Web Info)

