Grande festa da Stella Giannicola per la presentazione di SILÒ, innovativo brand di skincare. Tanti ospiti e vip tra bollicine e dj set

L’Aperitivo con la Bellezza, Boost Your Skin, è il nuovo evento firmato Stella Giannicola che ha ospitato presso i luminosi spazi del suo centro estetico l’innovazione e la professionalità del brand SILÒ. Gli ospiti dell’evento che hanno raggiunto il centro di viale Gramsci 21 trasformato per l’occasione in un palcoscenico di narrazione della bellezza scandita step by step da tutte le sue fasi di detersione, esfoliazione e idratazione, hanno partecipato ad un beauty happening in piena regola dove testare e ammirare da vicino i prodotti SILÒ per una skincare completa e altamente professionale. Stella Giannicola insieme alla figlia Carlotta Maffia rappresentano un nome e un punto di riferimento nel campo della bellezza e del benessere e nel tempo hanno saputo affermare la propria reputazione guadagnandosi la stima professionale anche grazie alle scoperte di brand rivoluzionari in tema di cura della pelle come SILÒ, presentato in questa occasione insieme a Chiara Izzo farmacologa e a Ciro Lombardo, amministratore delegato e co-fondatore del brand 100% campano. SILÒ non crea solo prodotti di bellezza ma è impegnato nella costante ricerca scientifica e nello sviluppo di formule innovative.

Il suo segreto risiede nell’unicità di un ingrediente prezioso e fondamentale: l’Acido Ialuronico bio-reticolato, cuore pulsante dell’esclusiva formula brevettata “Hyalurenol-Ai.

Oltre alla possibilità di testare i trattamenti a ciascuno degli ospiti è stata consegnata come gradito cadeau una beauty bag con i prodotti SILÒ e il protocollo da seguire per una corretta beauty routine. Tra le foto scattate al backdrop e i brindisi di bollicine, gli ospiti dell’evento si sono rilassati e hanno anche ballato sulle note musicali del dj set.

Tra i presenti, oltre ad amici e clienti, anche molti volti dello spettacolo come Monica Sarnelli, Rosalia Porcaro, il duo di Made in Sud Floriana De Martino e Luisa Esposito e la giornalista e consulente d’immagine Dea Caiazzo. Tutte insieme hanno partecipato allo spettacolare momento della torta customizzata SILÒ, realizzata a più piani e su cui erano riprodotti gli iconici prodotti del brand.

