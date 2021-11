Grande concerto di Giuseppe Gambi a favore di Telethon

Condividi

Il 19 novembre, in collaborazione con l’associazione Angeli della Musica, la Onlus Alla Foce del Sebeto e l’associazione Nobili della Corona, presso il teatro Auditorium Salesiani Salvo d’Acquisto al Vomero – Napoli, vi sarà lo Spettacolo “Quando il canto tocca l’anima un viaggio condotto dall’artista Tenore pop Giuseppe Gambi accompagnato da un’orchestra di giovani musicisti in stile moderno che ci condurrà in un mix fra la musica più bella della canzone italiana, napoletana, della lirica e dei grandi miti come Enrico Caruso per i suoi 100 anni, Pino Daniele e Sergio Bruni.

A fare da sfondo scenografie digitali ad altissima risoluzione.

Questo evento ha uno scopo benefico, acquistando il biglietto il cui costo è di 7€ si potrà aiutare Telethon nella ricerca.

Alla serata parteciperanno ospiti canori,

la bella voce International di Marika Cecere, la voce storica di un Posto al sole Carlo Mey Famularo e Genny Nugnes cantante napoletano neapoletans cruner.

Orario di inizio spettacolo ore 20:30.

Per prenotare ed acquistare i biglietti chiamare il numero 3925790944

O scrivere a [email protected]