Gran Gala al Maradona e Il Napoli c’è. Partita giocata alla pari con il Real e sconfitta immeritata

di Luca Muratgia.

Prestigiosa partita al Maradona per la seconda giornata di Champions dove Il Napoli di Garcia affronta la squadra più titolata e forte del mondo. L’atmosfera che si respira all’interno dell’impianto di Fuorigrotta è di entusiasmo puro, con un pubblico ed un tifo che, ancora una volta, si mostrano decisamente all’altezza tanto che gli stessi madrileni, nelle interviste del dopo partita, non hanno potuto far altro se non menzionare l’atmosfera da brividi che si respirava allo stadio, e non parliamo di giocatori di provincia, Valverde e Vinicious Jr. rappresentano, al momento, l’elîte del calcio mondiale.

Peccato davvero perché gli azzurri hanno tenuto testa degnamente ai galacticos ma determinati grossolani errori, contro squadre di questo livello, non si possono commettere se non con la certezza di essere pagati inesorabilmente. Purtroppo, al netto della sontuosa prestazione fornita dai partenopei, gli errori difensivi in occasione dei primi due gol del Real, sono risultati tanto clamorosi quanto determinanti. In ottica qualificazione comunque, nulla è compromesso a patto che gli azzurri riescano a riproporre prestazioni come quella fornita ieri sera.

Eppure la gara si era messa nel migliore dei modi quando, al quarto d’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la coppia di centrali riesce a confezionare la rete del vantaggio, traversa di Natan su un uscita a vuoto Kepa, la palla sbatte sulla parte alta della traversa, irrompe Ostigard che da pochi passi di testa sigla l’1-0. La partita si gioca a ritmi elevatissimi con il Real che prende il controllo del centrocampo alla ricerca del pareggio ma ad aiutare gli spagnoli è stato un grossolano errore di Di Lorenzo che serve inavvertitamente Bellingham, il 5 madrileno, appena giunto in area, porge a Vinicious, a tu per tu con Meret, una palla che il brasiliano sfrutta agevolmente battendo il portiere azzurro sul secondo palo. Dopo il pareggio Il Napoli sbanda paurosamente perdendo momentaneamente equilibri e riferimenti, il Real ne approfitta e Bellingham, da fuoriclasse quale è, prende palla a centrocampo e, giovandosi nuovamente di un errore di posizionamento della difesa, penetra come il burro nella retroguardia partenopea, incapace di arginare la strapotenza tecnica ed atletica della stella inglese, fulminando Meret con un fendente imprendibile sul secondo palo.

In realtà Il Napoli potrebbe pervenire al pareggio già nel primo tempo quando un poderoso colpo di testa di Osimhen su cross di Politano, chiama al miracolo Kepa.

Nel secondo tempo Il Napoli si ricompatta, mettendo alle corde la difesa dei blancos con un assedio asfissiante. Il pareggio perviene su calcio di rigore per un fallo di mano di Nacho su conclusione di Osimhen, oggi in verità apparso poco brillante in zona gol. Zielisky, con brivido, realizza il pareggio con il pallone che, intuito da Kepa, sbatte sul palo interno prima di finire in gol. Sul 2-2 Il Napoli si esalta cercando la vittoria spinto anche dal tifo commovente del pubblico del Maradona. Si ammirano fasi di dominio assoluto degli uomini allenati da mister Garcia costringendo galacticos alla difesa ad oltranza. Purtroppo la fortuna non assiste gli azzurri e sugli sviluppi di un calcio d’angolo Valverde spara una fucilata impressionante che sbatte violentemente sulla traversa e poi sulla nuca di Meret prima di finire in rete. Un gol rocambolesco e fortunoso che regala agli spagnoli la vittoria costringendo i partenopei ad una immeritata sconfitta al termine di una partita tiratissima giocata su livelli elevatissimi. A certificare la prestazione di livello degli azzurri è l’applauso scrosciante riservato ai giocatori al triplice fischio finale. Un peccato insomma per una partita che però lascia sensazione estremamente positive in vista dei prossimi decisivi impegni, a cominciare dalla complicatissima sfida di domenica sera al Maradona contro la forte Fiorentina allenata da Italiano.