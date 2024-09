Gran finale per Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2024… II edizione con Antonella Cilento e Maria Bolignano

2 minuto di lettura

Dopo ben cinque sold out consecutivi, si conclude in bellezza la II edizione di Cultura CITTADINA(POLI) a Massa di Somma 2024 che quest’anno è ampiamente dedicata all’universo femminile. Le protagoniste di questa settimana sono Antonella Cilento (26 settembre) e Maria Bolignano (27 settembre).

Il Belvedere del Parco Urbano “Meravilla” di Massa di Somma, sito in Corso Luigi Pirandello, alle ore 19, per la 6° edizione del Festival Letterario “Apericult… la cultura si fa in strada”, giovedì 26 settembre, alle ore 19, ospita Antonella Cilento per la presentazione del suo libro “Il sole non bagna Napoli” con l’accompagnamento musicale a cura di Daniele Mango acustic duo.

Come si legge dalle note del libro «Il sole non bagna Napoli entra nelle ombre di una città dove tanto il sole quanto il mare sono apparenze esterne. Napoli, attraversata dal centro alle periferie e lungo i suoi innumerevoli strati temporali, riappare da parole di scrittrici e scrittori, da Felix Hartlaub a Fabrizia Ramondino, da E.T.A. Hoffmann a Eduardo De Filippo, da Giuseppe Montesano ad Anna Maria Ortese e molti altri. Mappe, decumani, specchi, giardini pensili, pavimenti, maghe, picari e madonne ricompongono un puzzle vivente di una creatura, forse femmina, molto antica, sfuggente e notturna: è fatta di carta, è solo immaginaria?».

L’incontro sarà moderato da Rose Chiacchierini e contemporaneamente sarà offerto l’aperitivo, molto gradito fino ad ora dal pubblico, preparato dagli studenti dell’I.P.S.S.A.R. “Ugo Tognazzi” di Pollena Trocchia.

Nel Teatro Comunale di Massa di Somma “Carmela Maddaloni”, in Viale delle Magnolie, venerdì 27 settembre, alle ore 21, ritorna la comicità di Maria Bolignano con “Gli uomini però sanno parcheggiare” con Irene Grasso e The Animespers Band. Due donne di due generazioni diverse si confrontano se sia meglio la comicità classica o la stand up comedy. Accompagnate da Manu Squillante alla tastiera, Cristian Rago alla batteria e Claudio Tuner alla chitarra elettrica (che Maria ha ribattezzato The Animespers Band), Maria sfiderà la sua “pseudo – valletta” Irene, in una gara all’ultima risata.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti e per gli spettacoli teatrali la prenotazione è necessaria.

Info e prenotazioni 331 4070771 (solo whatsapp) – FB e IG @loradaria

L’iniziativa è fortemente voluta dal Sindaco Gioacchino Madonna, con la collaborazione della dr.ssa Ilaria Caruso, Segretario Comunale e Responsabile della Cultura e l’organizzazione per il secondo anno consecutivo dell’Associazione “L’ora d’aria”, che si impegna costantemente nella promozione della cultura nel territorio attraverso varie iniziative originali ed emotivamente coinvolgenti per gli spettatori.

