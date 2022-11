Grace Cambria – E’ uscito TIKTOK, il nuovo singolo della cantautrice siciliana

Condividi

“Tiktok” è il primo singolo di Grace Cambria uscito con l’etichetta Jericho Records, un brano dall’impronta urban, con elementi sonori che richiamano le sue radici siciliane e scritto in collaborazione con Gabriele Coco. Influenzata dal mondo arabo, con una forte presenza pop mischiata a metriche rap, la cantautrice racconta di sé attraverso un linguaggio giovanile, ricco anche di termini stranieri. Una miscela piuttosto ricca contornata da un abbigliamento sportivo ma allo stesso tempo chic.

Grace: “Amo poter dire che questo pezzo è stato lavorato a 8 mani perché senza il tocco di ognuno di noi non sarebbe stato possibile ottenere il risultato finale, per questo mi sento fiera di menzionare i miei produttori Vittorio Conte, Massimo Sciannamea e Gabriele Coco. Ho scritto quindi il brano analizzando, entrando appieno nel vortice dei trend e dei pov e conoscendo i volti più noti dell’internet, la cosiddetta generazione Z. Mi stupisce come mostrare la quotidianità catturi così tanto la nostra attenzione.

Io amo questa quarta dimensione, mi ispira tanto e mi porta a vedere le cose su vari punti di vista. E non nego di essere “gelosa” nel non essere come quelle persone che si mostrano semplicemente per quello che sono, senza freni e senza vergogna, fregandosene dei giudizi altrui e dei mille commenti negativi contro.”

L’artista è seguita dalla discografica e manager Maria Totaro.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=u9RKsjg2wtM

Biografia

Grace Cambria, cantautrice siciliana nata a Catania nel ’96, inizia ad approcciarsi al mondo della musica sin da piccola, seguendo le orme della madre australiana. Un anno dopo dalla partecipazione ad X-Factor (2016), la giovane cantautrice conquista un posto all’interno della scuola “Amici di Maria De Filippi“, pubblicando il suo singolo d’esordio “Portami a ballare” su iTunes. Proseguirà il suo percorso con la pubblicazione di vari brani tra cui “Come nelle favole”, brano che approda al primo posto nella Viral 50 di Spotify.

Ospite di vari concerti tra cui Mondomarcio, Le Vibrazioni, Paolo Meneguzzi, Dear Jack, ecc. e di vari eventi come “La partita del cuore” e “Festival Show”. Entra in varie playlist editoriali con i nuovi singoli pubblicati tra il 2019 – 2022 (new music friday – Equal – int’o rione – anima rnb) prendendo anche la copertina di quest’ultima con il singolo TERMINAL.

Durante il suo percorso lavora anche come autrice per vari artisti. Tra i brani più rilevanti troviamo “Bella vita” di Arianna feat Shaggy, diventato colonna sonora della pubblicità invernale della Tim e “Domani” con la presenza di Federica Abbate e Izi.

Link:

https://www.facebook.com/gracecambriaofficial/

https://www.instagram.com/gracecambria/?hl=it

https://open.spotify.com/album/0UEVX5fnteCLNsiJ91ukUi?si=xge97NKUSxelV-jCansW0g&nd=1

https://music.apple.com/it/album/tiktok-single/1649847622