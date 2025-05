Gp Monaco, oggi le qualifiche: orario e dove vederle (anche in chiaro)

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Sabato con focus sulle qualifiche per la Formula 1, che si prepara al Gp di Monaco. Oggi, 24 maggio, si corre nel Principato per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio di domani, domenica 25 maggio. Si riparte dal dominio della Ferrari di Charles Leclerc nelle prime due sessioni di prove libere. Ecco orari e dove vedere gli appuntamenti di oggi per l'ottava gara del Mondiale, a cominciare dalla terza sessione di prove libere. Ecco il programma di oggi, sabato 24 maggio, del Gran Premio di Monaco: 12.30 – F1 Prove Libere 3 16 – F1 Qualifiche Tutti gli appuntamenti del Gp di Monaco saranno trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su Tv8. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.