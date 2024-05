0 minuto di lettura

Max Verstappen vola, Charles Leclerc stecca con la Ferrari rossa e blu. Verstappen è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del Gp di Miami, sesta prova del mondiale di F1. L'olandese della Red Bull gira in 1'28"595 precedendo l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'28"700) e lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz (1'28"711). Quarto tempo per l'inglese della Mercedes George Russell (1'28"784) che si lascia alle spalle il canadese dell'Aston Martin Lance Stroll (1'28"817) e il messicano della Red Bull Sergio Perez (1'28"868). Per l'altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc weekend che parte in salita dopo un errore e un testacoda che gli hanno imposto di fermarsi. —[email protected] (Web Info)

