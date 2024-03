0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Charles Leclerc al comando delle seconde prove libere sulla pista del Gp di Melbourne con il tempo di 1:17.277, Davanti al campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen. Subito dopo l'altra Ferrari di Carlos Sainz, tornato sulla monoposto dopo l'intervento per l'appendicite. "Siamo in una condizione migliore rispetto alle ultime 2 gare, ma penso che le Red Bull non stessero spingendo. Non sappiamo il loro potenziale, penso siano ancora davanti ma penso che avremo una buona possibilità di fare la pole. Il passo gara sembra essere buono, ma tanti hanno trovato traffico mentre noi strada libera. E' difficile così fare un paragone con le altre macchina. In generale sembra andare bene, ed è meglio iniziare così. Però è solo l'inizio del weekend", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky. —[email protected] (Web Info)

