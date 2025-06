Gp Canada, Leclerc contro il muro con la Ferrari – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Charles Leclerc finisce contro il muro con la sua Ferrari nelle prime prove libere del Gp del Canada. Sul tracciato di Montreal, il pilota monegasco della rossa è protagonista di un incidente anomalo. Leclerc perde il controllo della monoposto all'ingresso della curva 3, non propriamente il punto più complicato del tracciato. La Ferrari mette due ruote sull'erba e diventa ingestibile per il pilota, che finisce contro le barriere danneggiando profondamento l'anteriore. "Scusate, sono finito contro il muro. Avrei dovuto andare dritto", il commento di Leclerc via radio, mentre la bandiera rossa blocca la sessione per qualche minuto. —[email protected] (Web Info)

