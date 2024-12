Gp Abu Dhabi, contatto Verstappen-Piastri in partenza: è testacoda

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Partenza molto aggressiva della Red Bull di Max Verstappen che in partenza va però a toccare la McLaren di Oscar Piastri. Le due monoposto si toccano e vanno in testacoda alla prima curva. Lando Norris si porta così in testa al Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz e dll'Alpine di Pierre Gasly. Grande recupero di Charles Leclerc grazie alla concitata partenza con un ottavo posto, partendo dalla 20esima posizione. I giudici di gara hanno quindi penalizzato di 10 secondi il campione del mondo Verstappen per il contatto in partenza. Penalizzata anche la McLaren di Oscar Piastri di 10 secondi per contatto con Colapinto. —[email protected] (Web Info)

