“De Luca nella sua consueta diretta Facebook, invece di scusarsi con il Premier Meloni per le offese dei giorni scorsi e snobbando il monito odierno del Presidente Mattarella, continua ad imitare Crozza nel vano e maldestro tentativo di distrarre l’opinione pubblica dai suoi fallimenti. In quanto ad arroganza, mistificazione e volgarità lui è un vero maestro”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del governatore De Luca. “Il Presidente della Regione non è abituato a chi lo smaschera a viso aperto, per lui è lesa mesta’. La verità è che chi tira in ballo tutti i giorni il Premier Meloni e il Governo è proprio lui con sceneggiate stile portuale, con il massimo rispetto verso i portuali. Si rinzela, poi, perche’ gli viene consigliato di lavorare di più alla luce del fatto che non è in grado di investire tutte le risorse che gli sono state erogate. Non se la prenda ed accetti il consiglio del Premier, anche perché la verità prima o poi viene a galla” conclude Vietri.