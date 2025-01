Governo lavora a ‘scudo penale’ per forze dell’ordine, le ipotesi in campo

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Non c'è ancora una bozza, ma i tecnici del ministero della Giustizia, in accordo con Palazzo Chigi, stanno studiando una soluzione normativa per evitare che le forze dell'ordine, che agiscono per legittima difesa e nell'esercizio del proprio dovere, siano iscritte nel registro degli indagati arrivando a rischiare la sospensione dal servizio e ripercussioni sullo stipendio. A quanto si apprende non è ancora pronto un testo, ma si sta ragionando su diverse ipotesi che possano tutelare gli interessi di tutte le parti. Del resto la stessa iscrizione nel registro avviene anche a garanzia dell'indagato. Intervenire con un ddl ad hoc a cui sia garantita una corsia preferenziale oppure con un decreto legge, le ipotesi in campo. Non andrà però nel ddl Sicurezza la misura, complessa e da mettere a punto, che i tecnici stanno studiando a tutela delle forze dell'ordine nel caso di uso dell'arma di ordinanza nell'esercizio delle proprie funzioni come ad esempio nel caso del carabiniere che a Rimini ha ucciso un uomo che aveva accoltellato alcune persone. Secondo fonti di governo non si tratterebbe di una 'scriminante' e si interverrebbe piuttosto sul codice di procedura penale ipotizzando forme di non immediata iscrizione nel registro degli indagati quando è evidente che l'appartenente alle forze dell'ordine ha usato l'arma di ordinanza nell'esercizio delle sue funzioni. —[email protected] (Web Info)

