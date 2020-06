Governo italiano, ok alla vendita di navi militari al regime di al-Sisi

Con il via libera di ieri dell’esecutivo italiano, accolto con favore dai vertici di Fincantieri, l’Egitto si aggiudica due navi: la Spartaco Schergat e la Emilio Bianchi. Si tratta di due fregate realizzate per la Marina Militare italiana, che dovranno quindi essere rimpiazzate con altre due navi di nuova costruzione, precisa l’Ansa.

Il via libera all’esportazioni di armamenti a favore del controverso regime di Abdel Fattah al Sisi è arrivato all’indomani di una telefonata tra il presidente egiziano e il premier italiano Giuseppe Conte. I due, riferisce l’agenzia Ansa, hanno parlato del conflitto in Libia e del caso Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito e ucciso nel 2016. Le autorità egiziane hanno provato a più riprese ad ostacolare le indagini italiane sull’assassinio del 28enne.“

