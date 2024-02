Condividi

“Esprimo solidarietà alle forze dell’ordine. Inutile che De Luca cerca di fare la vittima; si è portato pullman di persone che nulla avevano a che vedere con i sindaci. Nei video riconosco suoi collaboratori, esponenti del PD campano e persone che lavorano nelle municipalizzate che non vedo cosa c’entrino con i sindaci. La verità è che era una manifestazione di parte con tanto di cori in cui è stata intonata Bella ciao. La strumentalizzazione era già chiara ma questi ne sono la conferma”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone di Fratelli d’Italia, Commissario Regionale del Partito in Campania.