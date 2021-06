Governo Draghi, meriti e demeriti. Fdl è solo Giorgia Meloni?

Condividi

Per la mia rubrica IL Personaggio sono lieta di ospitare l’on. Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni è cresciuto mostruosamente, almeno nei sondaggi. Non vogliamo interrogarci su questo aspetto forse prevedibile, e tuttavia inatteso nei modi e nei tempi, ma vogliamo interrogarci piuttosto sul lavoro che, costantemente, svolge la classe dirigente di Fratelli d’Italia.

D. Governo Draghi, meriti o solo demeriti?

R. “Sicuramente Draghi ha una sua autorevolezza e – soprattutto in casi come quello che stiamo vedendo del G7 – aiuta l’Italia a poter avere un ruolo internazionale importante. Quindi, sulla persona di Draghi niente da dire come autorevolezza. Ovviamente, i demeriti del Governo sono ascrivibili alla maggioranza che è così incompatibile su progetti, programmi, idee e valori, che si va inevitabilmente al caos. Mettere insieme la legalità e la sicurezza con i porti aperti per i clandestini è difficile; mettere insieme la patrimoniale con la flat tax è, più o meno, impossibile. Credo che il problema sia proprio nella nascita di questo Governo, perché non si possono mettere insieme forze politiche con programmi diversi altrimenti si rischiano solo dei compromessi al ribasso, senza la visione dell’Italia”.

D. La Regione Campania (come Fratelli d’Italia) è commissariata in tutte e cinque le province. E’ una fase destinata finire?

R. “Sono commissariamenti temporanei e speriamo finiscano presto. Ci sono stati dei ritardi a causa dell’emergenza Covid, in quanto i Congressi si fanno in presenza e fin quando non ci saranno le condizioni sanitarie adatte per poterli fare, non si possono fare. Appena sarà possibile, saremo ben contenti di far scegliere ai nostri iscritti le loro guide a livello territoriale”.

D. Fratelli d’Italia è solo Giorgia Meloni? Perché queste affermazioni?

R. “Perché non litighiamo, perché abbiamo una classe dirigente che, invece di litigare come fa il Partito Democratico, collabora. Esempio, non vediamo il Governatore delle Marche che litiga con il Governatore dell’Abruzzo.

A Sinistra la stampa è abituata ai litigi all’interno dei partiti o delle varie aree, per cui emergono i vari nomi dei dirigenti di partito. E così si hanno dei trafiletti sui giornali.

Noi, ripeto, abbiamo una classe dirigente compatta e gruppi parlamentari che lavorano sodo”.

Ringrazio l’on. Giovanni Donzelli per questa breve ma incisiva conversazione.

loading...