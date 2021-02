Governo Draghi, Gambarini (Cambiamo!): “Oggi inizia una partita che l’Italia non può perdere”

Condividi

ROMA, 17 feb. – “Oggi per l’Italia inizia una partita che non si può perdere. Non si può sbagliare nulla e Mario Draghi è sicuramente il nostro centravanti migliore. La sua caratura è emersa già oggi nel suo primo intervento in Parlamento. Servono azioni immediate e riforme di prospettiva. Bisogna tutelare il presente e, nello stesso tempo, anche il futuro. Il primo segnale che ci attendiamo è un cambio di passo tra salute ed economia, entrambe importanti. Il Governo Draghi ha davanti a sè una grande sfida . Una sfida importantissima. Noi faremo il necessario per aiutarlo . Speriamo lo facciano tutti”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, coordinatore regionale di Cambiamo!

