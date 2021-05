Governo Draghi e riaperture. PNNR e riforme. Intervista all’on. Ettore Rosato, Italia Viva

Condividi

Per la mia rubrica ‘IL Personaggio’ sono lieta di ospitare l’on. Ettore Rosato, vicepresidente della camera dei deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva.

Si comincia a parlare di aperture, di produttività come grande bacino da utilizzare ai fini dello sviluppo economico del Paese.

Ad una politica, dunque, intesa come artefice di problemi da risolvere, si è ricollegata una politica di collaborazione: questo è il Governo Draghi.

D. Italia Viva è un po’ la protagonista del Governo Draghi. Un notevole cambio di passo c’è stato rispetto al Governo Conte. Cosa pensa si debba fare ancora?

R. “Noi eravamo consapevoli che una crisi sanitaria, economica, così grave non potesse essere affrontata con strumenti inadeguati. Quindi, abbiamo tratto le conseguenze politiche e, oggi, il Governo Draghi dimostra che si poteva fare e si sta facendo meglio”.

D. Riaperture in sicurezza. Italia Viva è sempre stata favorevole, ma le cifre messe a disposizione non sono sufficienti. Come bisogna proseguire?

R. “Distinguiamo tra riaperture in sicurezza, che è un processo che sta andando avanti in maniera ragionevole in conseguenza del successo del piano vaccinazioni, da quelli che sono i ristori per le attività economiche. Bisogna essere onesti, per la maggior parte delle attività economiche l’unico ristoro possibile è la riapertura perché non c’è cifra, che lo Stato possa mettere a disposizione, sufficiente per ripagare un anno di chiusure. Ora bisogna ripartire, in sicurezza ma ripartire”.

D. Le dichiarazioni dell’on. Debora Serracchiani, sulla legge elettorale, al Corriere della sera, hanno destato qualche perplessità. Da autore del rosatellum, secondo lei quale legge elettorale sarebbe più appropriata in questo momento?

R. “Nell’altra legislatura, abbiamo approvato una legge elettorale sicuramente non perfetta ma, nella storia della Repubblica, nonostante il voto segreto, ha avuto il più largo consenso. Maggioranza e opposizione l’hanno condivisa. Oggi, qualsiasi nuova legge elettorale non può prescindere da un largo consenso parlamentare, guai a pensare di fare leggi elettorali a colpi di maggioranza”.

D. Il PNRR senza riforme è un’occasione mancata. Un suo pensiero sulla riforma della giustizia.

R. “Non solo è un’occasione mancata, ma saranno soldi che non arrivano perché se non facciamo le riforme, l’Europa bloccherà i trasferimenti di risorse. E aggiungo: fanno bene, perché questo Paese deve avere il coraggio di intervenire sui suoi punti critici di disfunzioni amministrative e di sistema. La riforma della giustizia è una delle criticità del sistema Italia. Una giustizia troppo lenta diventa troppo costosa per lo Stato e per chiunque ci si avvicina, è diventata una giustizia ingiusta. E’ una grande occasione, questa, per metterci definitivamente mano. Il Governo Draghi è la grande occasione per archiviare la triste pagina giustizialista che ha avuto come protagonista il Movimento 5stelle, ma che ha trovato anche in una certa sinistra partner silenziosi e compiacenti”.

L’augurio che posso fare a Italia Viva e al Governo Draghi è che il lavoro, che stanno facendo e dimostrando, possa dare linfa nuova al nostro Paese martoriato da pandemia e chiusure.

Ringrazio l’on. Ettore Rosato per la piacevole conversazione.

