Gogol Bordello in tour a sostegno dell’Ucraina: “In ogni concerto vogliamo regalare momenti di pace e musica ad un popolo intero” – Slava Ukraini!

Trasformano l’adrenalina in forza comunitaria decisamente coinvolgente, lanciando il loro messaggio di pace.

I Gogol Bordello hanno chiuso il tour estivo a Londra lo scorso 16 luglio 2022, e saranno in tournée sempre a sostegno del nuovo album, SOLIDARITINE prodotto da Walter Schreifels ed Eugene Hütz, questo autunno a partire dal 20 ottobre a Pittsburgh in Pennsylvania nel Teatro Mr. Smalls. Nell’ultimo concerto con tappa italiana a Palmanova, in FriuliVenezia Giulia, hanno messo in circolo una potente riflessione energetica, diffondendo il concetto che la musica è espressione che unisce e traduce al contempo le istanze di un popolo.

La loro è una risposta non violenta ai venti bellici che soffiano sull’Ucraina. È anche una carezza decisa e sentita tradotta in note, per tutti quei sentimenti repressi che ciascuno si porta dentro in questo preciso momento storico fatto di sofferenze. E cosa meglio della musica può dare parole a sgomenti che non ne hanno; cosa può restituire calore nella divisione tra fratelli e sorelle russi e ucraini, popoli e convinzioni?

I Gogol Bordello hanno scelto il cielo; la sua forma è quella di un essere umano perfetto, la stessa che ha il cielo e da preziosi artisti quali sono, lo scorso 9 luglio, sul palco di una bellissima Piazza Grande, hanno dato conferma di essere ancora una volta band iconica.

Azalea, organizzatore dell’evento, ha scelto sapientemente di lasciare aprire il live show ad un gruppo emergente e talentuoso, i Dalyrium Bay, band folk rock formatasi in Friuli-Venezia Giulia.

La proposta risulta vincente, infatti il gruppo coinvolge e rapisce. Il genere da loro proposto spazia all’interno di tutti gli stili classici, etnici e folkloristici (come samba, swing, waltz, mazurka), mescolando i ritmi più intensi e movimentati con sonorità rock e surf. I Dalyrium Bay aprendo il concerto dei Gogol Bordello realizzano una perfetta sincronia musicale, tanto da generare uno tsunami artistico da cui è affascinante lasciarsi travolgere. Questo connubio tra una delle band più originali degli ultimi 20 anni e le promesse future della musica, costruisce per la Città di Palmanova ponti di fiducia ed è segnale di speranza ed unità da ricercare per ricreare cultura e dialogo.

La grandezza dei Gogol Bordello risiede qui e nella loro storia: i membri della band, provenienti da luoghi diversi dell’est europeo, oltre che dall’Asia, sono segno di una volontà di unione in risposta alla divisione (Eugene Hütz, voce solista, è ucraino ed è nato a Kiev, mentre Sergej Rjabcev, violinista e seconda voce del gruppo, è russo ed è nato a Gor’kij). La band si conosce nelle strade di New York durante gli anni ‘90. Nel giro di poco affina la sua personale e straordinaria identità sonora. La formula di punk gitano si presenta al mondo con l’ep “East Infection”, finché con il primo disco, “Gypsy Punks: Underdog World Strike”, arriva alla celebrità internazionale.

Da allora i componenti del gruppo, tutti uniti, hanno fatto tanta strada, fino ad arrivare a cantare e suonare con Madonna e Goran Bregovic, salendo oggi su un palco, in nome della pace.

Mentre la mano del mondo imbraccia l’arma, la mano dei Gogol Bordello tocca lo strumento e in concerto, punta al cuore di un pubblico

meraviglioso. Sembra così di assistere a passaggi di un sogno in cui sentimenti, suoni, vino, labbra e piaceri, danzano nella naturalezza di corpi che beccheggiano sull’abisso di un’estate che brucia di fuoco e di amore. La loro musica fa battere i cuori e le mani ad una frequenza amplificata. Lo sguardo del violinista Sergej Rjabcev riesce ad espandere la sua profonda essenza ed energia, affinché possa essere percepita da molto lontano. Comunica che si può incatenare un uomo, ma non si potrà mai imbrigliare il suo pensiero e il suo destino. È come un Mago, che a volte e all’improvviso è trasparente sul palco, ma questo gli permette che la magia sia creata attraverso il suo violino. Gli occhi di Eugene Hütz lasciano nitidamente arrivare al pubblico tutte le emozioni e le sofferenze che vorrebbero palesare, mentre canta osserva il cielo, con la mano sembra indicare il volo degli uccelli verso Kiev. Questo grande artista ha una energia che riesce a creare un effetto- onda e causa impatto in tutti coloro che vengono a contatto con il suo talento. Il tempo è maturo perché il Mondo ascolti e comprenda la verità scomoda, la sofferenza del popolo ucraino trascinato in una guerra totale. Convinti che la conoscenza nasca dall’amore e il tempo che stiamo vivendo sia sufficiente per farne buon uso, i Gogol Bordello lanciano il loro messaggio efficace e potente, dando uno stimolo ad unirsi al “movimento” per uno scopo comune: essere l’arcobaleno che segue la tempesta. La guerra comunque è a due passi da qui ed è metafora del conflitto universale tra gli opposti, che governa i processi naturali di un cambiamento nello spirito di un individuo o di una nazione, nel bene o nel male.

La band statunitense suona per stimolare i sentimenti di fratellanza, lealtà e condivisione. Così alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina, Les Claypool di Primus ed Eugene Hütz di Gogol Bordello hanno iniziato a collaborare ad un rilancio congiunto per raccogliere sostegno per il popolo ucraino. Lo palesa il brano “Zelensky: The Man With the Iron Balls”, il cui ricavato della vendita sarà devoluto a Nova Ukraine, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a fornire aiuti umanitari al popolo ucraino. Ogni spettacolo del tour “Solidaritine” sarà a loro dedicato in nome della battaglia dell‘Ucraina per la democrazia. Gogol Bordello è dunque in tournée per diffondere il messaggio di libertà per l’Ucraina, indirizzato a tutto il Mondo. Questo induce a lanciare una provocazione alle popolazioni dei nostri tempi. Se lasciassimo governare il pianeta agli artisti, non sarebbe forse più attuabile il concetto della pace universale?

“Through the roof and underground”

Ukraine belongs to Ukrainians.

HEROJAM SLAVA!

Foto e Video di MAM – Marco Arturo Messina

https://www.instagram.com/mamsette/

GOGOL BORDELLO

I Gogol Bordello sono un gruppo musicale nella cui sonorità si mescolano musica di tradizione ucraina, reggae, punk, hip hop- La band che ha esordito nel 1999 è ora composta da Gill Alexandre Basso, Boris Pelekh Chitarra Seconda Voce, Pedro Erazo Voce Percussioni Charango Marimba, Ashley Tobias Percussioni Seconda Voce, Korey Kingston Batteria e Percussioni, Sergej Rjabcev Violino Seconda Voce, Eugene Hütz Voce Solista, Chitarra Acustica, Tastiere, Percussioni.

http://www.gogolbordello.com/category/ukraine/

https://linktr.ee/gogolbordello

http://www.gogolbordello.com/#tour