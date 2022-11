“GO AWAY”, il nuovo singolo di Ps Project vs Fabio Match & Danny Barba Nera vs Florens Paravati

Biografia

Fabio Padovani in arte Fabio Match, dal ’93 ad oggi vanta una prestigiosa carriera. Dagli inizi come cantante, si perfeziona artisticamente come deejay suonando nei migliori club, discomusic, party e festival in Italia e all’estero (Ibiza, Germania, America). È anche uno speaker radiotelevisivo e produttore discografico. Da diversi anni collabora con la Sound Management Corporation e con Hit Mania Dance. Inoltre, è Testimonial Deejay, modello e presentatore per varie ed importanti manifestazioni di moda e cinema.

PS Project è un’artista che collabora con la Sound Management Corporation dal 2012 con vari cd e con la partecipazione di 35 uscite su Hit Mania.

La sua carriera artistica inizia negli anni 2000, ed ha avuto un’impennata con la collaborazione della casa discografica Sound Management Corporation, dove vanta ottime collaborazioni dalle quali ha appreso tanti consigli e insegnamenti per migliorare la sua attività produttiva.

Florens Paravati è una cantante che ha partecipato a tre uscite nelle compilation di Hit Mania con PS Project.

Ha iniziato cinque anni fa la sua carriera artistica canora produttiva, portando ottimi risultati nel campo. Attualmente ha deciso di uscire con il suo nome e cognome perché le serate artistiche la riconoscono così, abbandonando i suoi nomi d’arte passati.

Cicco Daniele in arte Danny Barba Nera, nasce a Desenzano del Garda (BS), ha iniziato ad accostarsi al mondo della musica nel 1994 con un suo collega che era proprietario dello Scacco Matto, nota Discoteca degli anni 90.

Da quel momento ha iniziato a lavorare in diversi locali notturni, Discoteche, Pub, Feste di Piazza, facendo diventare la sua passione un lavoro.

Dal 2000 ha iniziato a produrre uscendo con dischi sotto Universal Music, Rai Trade, FMA, aprendo il suo Studio nel 2005 per poi diventare Editore Musicale con la sua Azienda Discografica Sound Management Corporation.

Da quel momento ha iniziato a produrre artisti riuscendo ad uscire dal 2014 nel Magazine di Hit Mania con diverse canzoni fino ad ora.

Nello stesso periodo ha realizzato sigle per Parchi Acquatici, Aziende, Mascotte, Canzoni Natalizie e Squadre Sportive, oltre a tutti i prodotti Discografici in uscita nei Magazine nazionali.

Ha suonato in serate insieme ad artisti come Dan Arrow, Sandy Marton, Alan Sorrenti e Comici di Colorado Noti.

Attualmente Gestisce la Direzione Artistica del Parco Acquatico La Quiete creando Party ed Eventi di rilevanza estiva, oltre alla gestione di Notti Viola, Notti Rosse, CastelDebole Sotto Le Stelle e Altri eventi di Piazza della Zona di Bologna.

Danny Barba Nera è un’artista che nasce nel 2017, grazie all’opportunità di dirigere e Gestire la direzione artistica del Parco Acquatico La Quiete a Lonato del Garda.

Ha realizzato e creato tutte le canzoni della Mascotte del Parco acquatico, compreso le sigle e le canzoni tematizzate. Se visitate il Parco acquatico, la voce che speakera e fa da voice a tutti gli eventi è di lui.

Da qui ha iniziato la sua carriera di artista realizzando mixati e spettacoli sia musicali che d’intrattenimento per le oltre 200.000 persone che visitano il Parco Acquatico, aprendo così la strada per eventi di piazza Nazionali su Bologna, Riviera Romagnola e tanti altri posti oltre la provincia di Brescia.

“Go Away” è il nuovo singolo di Ps Project vs Fabio Match & Danny Barba Nera vs Florens Paravati disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 2 dicembre 2022.

