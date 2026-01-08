Gli Usa fuori dalle organizzazioni internazionali, cosa cambia per l’Europa?

C’è chi esce sbattendo la porta, gli Stati Uniti di Donald Trump, e c’è chi resta, l’Europa, con una serie di domande aperte per quello che sarà delle organizzazioni internazionali: sopravviveranno? Con quali leadership? Che spazio potrà ritagliarsi la Ue nel nuovo scenario?

Redazione

