Gli Oasis ritornano: le date della reunion dei fratelli Gallagher dopo 15 anni

(Adnkronos) – L’atteso e clamoroso annuncio è arrivato: gli Oasis torneranno nel 2025 con un tour nel Regno Unito e in Irlanda ma, si legge sul sito ufficiale della band, “sono in corso i preparativi per portare ‘Oasis Live 25’ in altri Continenti entro la fine del prossimo anno”. I due fratelli Gallagher, Liam e Noel, si esibiranno per la prima volta insieme a 15 anni dalla rottura: niente spiegazioni, solo un reel su Instagram che annuncia le date dei concerti. “Eccoci, sta succedendo”, scrivono. A 30 anni dall’uscita del loro primo disco ‘Definitely Maybe’, pubblicato nel 1994, la band inglese torna a suonare insieme: non accadeva dal 2009. Le date sono 14 e i biglietti saranno acquistabili a partire da sabato 31 agosto. Il tour prenderà il via il 4 luglio 2025 a Cardiff, comprenderà quattro date nella loro città natale di Manchester e altrettante a Londra. Poi seguiranno Edimburgo e Dublino. Ecco l’elenco completo: Cardiff Principality Stadium – 4 e 5 Luglio Manchester Heaton Park – 11/12/19/20 Luglio London Wembley Stadium – 25 e 26 Luglio, 2 e 3 Agosto Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8 e 9 Agosto Dublin Croke Park – 16 e 17 Agosto. —[email protected] (Web Info)

