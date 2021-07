Gli inganni della mente ai mercoledì di Palazzo Innovazione col mentalista Davide Saggese

Condividi

MENTALISMO E INGANNI DELLA MENTE AI MERCOLEDì DI PALAZZO INNOVAZIONE DAVIDE SAGGESE, PSICOLOGO MENTALISTA – 7 LUGLIO, ORE 17, DIRETTA LIVE





Salerno, 05 luglio 2021 – Finale di stagione per I Mercoledì del Palazzo, versione live streaming, con l’ultimo appuntamento in programma mercoledì 7 luglio, dalle 17, prima di dare l’arrivederci al prossimo autunno. In collaborazione con Virvelle, Palazzo Innovazione ospita Davide Saggese, mentalista, psicologo ed esperto di comunicazione non verbale, protagonista dell’incontro Il Mentalismo e gli inganni della mente, in diretta dal salotto salernitano dei talk. Quanto siamo condizionabili, prevedibili e/o manipolabili? Quanto, e in che modo, le nostre scelte vengono influenzate da fattori di cui spesso non teniamo conto? Quanto potere hanno le parole? A queste e ad altre domande tenteremo di rispondere in compagnia di Davide, il quale ci guiderà in un viaggio alla scoperta delle magie, degli inganni e delle infinite capacità della mente: un percorso che, nascendo dall’intenzione di gettare luce sui misteri del mentalismo, conduce verso una domanda universale, ovvero “siamo davvero liberi?”. Ce ne darà dimostrazione Saggese, con alcuni giochi mentali – nulla di paranormale, trattandosi anzi di un sapiente ed affascinante uso della psicologia, delle tecniche di comunicazione subliminale, oltre che dell’osservazione dei minimi segnali che rivelerebbero, se opportunamente decodificati, i pensieri profondi di ciascuno. In particolare, verranno affrontati temi quali il libero arbitrio, la lettura del pensiero, la comunicazione e il linguaggio del corpo, il tutto condito da un’indagine suggestiva volta all’esplorazione delle potenzialità dell’inconscio. Psicologo salernitano, specializzato in Neuroscienze e Neuropsicologia, Davide Saggese è un mentalista le cui esibizioni sono il frutto del suo interesse per la Psicologia Cognitiva e le Scienze della Mente. Fin da bambino appassionato di magia, crescendo, ha voluto creare uno spettacolo che avesse dei contenuti più interessanti per le persone: l’idea del prestigiatore che fa dei giochi di magia dei quali, se abbastanza bravo, il pubblico non ne capirà il trucco, inizia a stargli stretta; dunque, ha trovato nel mentalismo la quadra in cui riuscire a fondere psicologia, comunicazione, ipnosi ed illusionismo, ma, allo stesso tempo, mantenendo sfocati e indefiniti i confini di questi quattro mondi.

La partecipazione all’evento (iscrizione consigliata) è gratuita e aperta a tutti.

