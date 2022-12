Gli ex popolari pronti a lasciare il Pd

Condividi

Capeggiati dal reggiano e già parlamentare Pierluigi Castagnetti, gli ex popolari minacciano di uscire dal Partito democratico. Lo farebbero, come riporta Repubblica, perché “se cambia la carta dei valori, allora il rischio è che cambi natura il partito stesso”.

Pierluigi Castagnetti spiega come il momento sia tormentato: “Non ci siamo mai riuniti alla vigilia di un congresso del Pd, perché il nucleo di rappresentanti dell’ultimo congresso del Ppi non ha avuto una responsabilità diretta nella costituzione del Pd, visto che la ebbe la Margherita. Lo facciamo questa volta, perché avvertiamo che questo congresso può assumere decisioni che ne cambiano la natura e possono determinare un oggettivo tradimento di quell’originaria intenzione/intuizione che generò quella che nel 2007 venne percepita dal contesto politico nazionale ed europeo come la novità più significativa dal dopoguerra. Una novità che indusse il cambiamento del nome dello stesso gruppo parlamentare europeo, che da allora si chiama “Socialisti e Democratici”, e in quel “Democratici” si riconosceva non una parte ma tutto il Pd”.

Partecipano al dibattito dirigenti, ex parlamentari di matrice popolare, da Graziano Delrio a Bruno Tabacci, Beppe Fioroni, Flavia Piccoli Nardelli, Francesco Saverio Garofani, Ceccanti, Antonello Soro, Gianclaudio Bressa, Luigi Meduri, Nico Oliverio, Roberto Di Giovanpaolo, Antonello Soro.

Ed è lo stesso ex ministro Delrio a dire: “Noi abbiamo il compito di non demordere, di procedere con decisione, con sapienza, perché il Pd non si perda. Perché se il Pd si perde avremo molti problemi nel Paese. La presenza di persone formate alla scuola del cattolicesimo democratico, ha permesso al Paese di non naufragare”.