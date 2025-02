Gli artigiani campani di CNA protagonisti alla BIT di Milano. R. Pettorino (CNA Orafi) “prioritario fare rete tra le filiere d’eccellenza”

1 minuto di lettura

Condividi

Una due giorni importante per l’artigianato campano d’eccellenza che alla BIT di Milano ha vissuto il suo momento di promozione e divulgazione di arti antiche come l’oreficeria, la sartoria, la ceramica, fiori all’occhiello di quel Made in Italy osannato in tutto il mondo.

CNA protagonista nella sezione “Campania Divina” proprio con quell’arte orafa e sartoriale che ancora oggi rappresenta l’attrattore primario d’impresa per le nuove generazioni. L’artigianato di CNA nei settori chiave è stato rappresentato da Aldo Toscano, presidente nazionale di CNA Moda su misura e Romualdo Pettorino, presidente CNA Orafi Campania.

“La Campania è una terra di straordinaria bellezza e ricchezza culturale – ha esordito il presidente Pettorino – con un patrimonio artistico e artigianale unico al mondo. Per questo, eventi come la BIT di respiro internazionale, non fanno altro che convogliare l’interesse del mondo intero sui prodotti dell’arte orafa come sartoriale”. Il presidente degli orafi campani ha poi continuato: “Il mio ringraziamento condiviso va alla regione Campania nella persona dell’assessore al Turismo il professore Felice Casucci, la cui lungimiranza operativa ha condotto all’unione ideale tra due filiere che sono il caposaldo del Sistema Paese; ringrazio contestualmente la Dott.ssa Rosanna Romano, per la competenza e la vicinanza strategica alle imprese in questo contesto storico ed economico nel quale siamo e con il quale dobbiamo fare i conti”.

L’artigianato campano, in particolare l’arte orafa – ha ribadito il presidente Pettorino – rappresenta un valore aggiunto per l’offerta turistica della regione non solo perché stiamo parlando di una espressione artistica secolare, ma anche per l’eccellenza assoluta rappresentata dall’oreficeria napoletana che risale, e a Federico II Barbarossa. Di per se la promozione di un turismo sostenibile e responsabile, passa proprio per la valorizzazione delle nostre filiere artigianali che sono e restano parte integrante di quei percorsi di promozione del territorio”.

“Questa due giorni di Milano e la stessa sessione di Campania Divina, sono stati un’occasione imprescindibile per confrontarci e fare rete con il mondo del turismo che oggi rappresenta il motore di crescita primario per la Campania e per l’intero Paese – ha poi concluso Pettorino.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.