Givova Scafati Basket, Aliberti: “Decenni di storia sportiva non possono essere cancellati”

Scafati , 26 marzo 2025 – In relazione alle notizie diffuse negli ultimi giorni rispetto alle possibili alterazioni delle rilevazioni statistiche di alcune gare anche dello Scafati Basket oggetto di indagine da parte della Procura Federale, il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Crediamo nella buona fede della Società Scafati Basket che tra l’altro ha smentito categoricamente ogni tipo di coinvolgimento in questa vicenda dichiarandosi assolutamente estranea.

Siamo convinti che quanto di buono è stato prodotto in questi anni in termini di immagine, socializzazione, coinvolgimento oltre che di successi sportivi non possa essere infangato da un episodio, per il quale se dovessero esserci responsabili, riteniamo sia giusto vengano assicurati alla giustizia: decenni di storia sportiva non possono essere cancellati”

