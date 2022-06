Giustizia: Forza Italia Campania, noi in campo per una battaglia di civiltà

Condividi

“Nelle settimana decisiva per i referendum è opportuno aumentare ogni sforzo”. Così in una nota il gruppo di Forza Italia in Consiglio

Regionale della Campania. La nota, a firma della capogruppo Annarita Patriarca , di Stefano Caldoro e Massimo Grimaldi, in relazione ai questi referendari sulla Giustizia.

“Il centrodestra senta, in questi giorni, la responsabilità – scrivono – di una battaglia di civiltà. Una sfida che deve unire e che deve imporre temi strategici all’agenda politica. Sono i temi che, da sempre, Forza Italia ha nel suo dna”.

“Sarà una settimana decisiva. Noi faremo la nostra parte, per il SI” concludono.