“Giustizia di sana e robusta Costituzione”. L’appuntamento su Radio Leopolda del deputato Catello Vitiello

“Stimolante il confronto con l’ex Procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, con cui condivido ragioni e prospettive della giustizia penale”. E’ il commento del Deputato di Italia Viva Catello Vitiello, dopo la messa in onda della prima puntata della trasmissione “Giustizia di sana e robusta Costituzione” su Radio Leopolda. “Ho condiviso con Carlo Nordio anche alcuni punti nodali della riforma della giustizia: tra questi l’abolizione dell’appello alle sentenze di assoluzione che consentirebbe di snellire i tempi e rispettare i diritti delle persone” spiega Vitiello. “E’, inoltre, bello trattare temi con semplicità e arguzia, ascoltando le parole di un raffinato giurista e percependo le difficoltà quotidiane, che sono quelle dei magistrati e degli avvocati tutti i giorni” continua Vitiello che ripeterà i suoi appuntamenti ogni venerdì alle 13. “Giustizia di sana e robusta Costituzione perché il tema passa necessariamente per il rispetto dei diritti costituzionali. Non ha ragion d’essere il binomio garantisti/giustizialisti: siamo tutti devoti alla Costituzione” conclude il Deputato di Italia Viva. Un viaggio nel mondo della giustizia che Catello Vitiello condurrà dialogando coi protagonisti, cercando sempre di analizzare i fatti, discutendo di riforme e cambiamenti.

Catello Vitiello, Deputato Italia Viva