Giuseppe La Brocca nuovo responsabile di Noi Moderati per la città di Eboli

Giuseppe La Brocca responsabile di Noi Moderati per la città di Eboli. Ad annunciarlo il deputato Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera che, in queste settimane, sta portando avanti un importante lavoro di radicalizzazione del partito su tutto il territorio della provincia di Salerno. “Coerentemente con il percorso politico intrapreso anni addietro con l’on.Pino Bicchielli raccolgo con piacere e con orgoglio la responsabilità che ha voluto rinnovarmi per continuare a portare le istanze della mia Città al Governo centrale – ha dichiarato Giuseppe La Brocca – Il mio contributo sarà propositivo e di dialogo con tutti quelli che hanno a cuore il bene di Eboli e cercherò di rafforzare in modo adeguato il Partito che mi onoro di aver rappresentato nelle diverse competizioni eletteroli con l’onorevole Pino Bicchielli sin dagli inizi. Un ringraziamento speciale anche all’instancabile segretario Provinciale Luigi Cerruti ed al dirigente Alfonso Baviera che hanno sempre creduto in me con la stima, reciproca”. A sottolineare l’importanza di queste nomine in provincia di Salerno proprio il deputato Bicchielli: “Resta un passaggio fondamentale quello delle nomine dei vari coordinamenti cittadini: i cittadini, infatti, avranno la possibilità di un punto di riferimento sul territorio per dare un aiuto concreto alle nostre comunità”, ha dichiarato il deputato salernitano.