Giuseppe Conte versione sex symbol, meme codivisi dall’ex moglie

Tutte lo vogliono, tutte lo cercano. Giuseppe Conte continua a far strage di cuori. Sui social impazzano i suoi meme corredati da cuori e dichiarazioni d’amore. Tra le fan del premier-sex symbol c’è anche la sua ex moglie, l’avvocato di Stato Valentina Fico. Dalla loro unione, nel 2008, è nato Niccolò.

L’ex signora Conte ama condividere sul suo profilo Facebook link e parodie del suo ex consorte in versione tombeur de femmes. Capita anche che rilanciando una gallery dal titolo “Non ho resistito” commenti “Neanche io”.

L’ironia di Valentina Fico, figlia del direttore del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, è molto apprezzata dalle ammiratrici del presidente del Consiglio.

I due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione. Si sussurra che prima di accettare il suo primo mandato da premier, Conte abbia telefonato proprio all’ex moglie per confrontarsi con lei.

Oggi il cuore del presidente del Consiglio batte per Olivia Paladino. Romana di nascita, la compagna del presidente del Consiglio lavora come manager all’hotel Plaza, di proprietà del padre Cesare. L’albergo si trova a pochi metri da Piazza di Spagna.