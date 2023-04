Giuramento Corso Drago VI – L’Aeronautica Militare compie 100 anni

Condividi

Si è tenuto a piazza Plebiscito di Napoli il Giuramento Solenne del Corso Drago VI. L’evento del 5 aprile 2023 è nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare nel capoluogo partenopeo. “Sono onorato di essere qui nel primo giorno in cui entrate a far parte della grande famiglia dell’Arma Azzurra, in quella della Difesa e in quella, ancora più ampia dello Stato. Benvenuti a casa vostra”.

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti.

“Tempi difficili impongono scelte difficili” ha aggiunto il Ministro rivolgendosi alla nuova generazione di Ufficiali: “Voi, in un momento in cui nessuno sceglie, avete scelto di servire lo Stato, attraverso l’Aeronautica Militare, e per questo lo Stato deve inchinarsi e dirvi grazie”.

“Il vostro futuro poggia su un passato straordinario” ha detto ai giovani Allievi che saranno “i pilastri su cui costruiremo una parte del nostro futuro”.

Alla cerimonia odierna hanno preso parte, tra gli altri, l’Assessore Regionale alla Formazione Professionale Armida Filippelli, il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il Comandante del Comando Forze Operative Sud, Gen. C.A. Giuseppenicola Tota e il Comandante dell’Accademia dell’Aeronautica, Gen. B. Luigi Casali, Comandante dell’ Accademia Aeronautica di Pozzuoli e il Col. Roberto Leo, Vice Comandante dell’ Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Sul Palco delle autorità emozionatissimo l’ ing. Massimiliano Canestro, Segretario dell’ AFCEA Naples Chapter, ex Allievo Ufficiale Pilota dell’ Accademia Aeronautica di Pozzuoli con il Corso IBIS IV che questo anno festeggia 35 anni. ” ho rivissuto con una profonda emozione i miei brevi trascorsi in Accademia Aeronautica e comprendo l’emozione e soprattutto la soddisfazione dei giovani allievi ufficiali del Corso drago VI – Allievo Massimiliano Canestro Corso IBIS IV – futuri dirigenti dell’Arma Aeronautica al servizio del paese” -. Presente come Servizio di Supporto alla Manifestazione anche il Corpo Militare della Croce Rossa che ha visto sul Palco delle autorità il Mag. Gen. Gabriele Lupini Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, di cui l’ ing. Massimiliano Canestro è Ufficiale Commissario.

“Emozionante il sorvolo delle Frecce Tricolori sia al grido LO GIURO dei giovani allievi sia successivamente alla lettura della preghiera dell’Aviatore”.