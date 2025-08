Giubileo giovani, striscione a Tor Vergata: “Se Leone chiama, noi ruggiamo”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Se Leone chiama, noi ruggiamo” recita lo striscione che Lucrezia Fantini di Reggio Emilia ha affisso sulla transenna a Tor Vergata. Pur di essere qui, al Giubileo dei giovani, Letizia e i suoi amici sono “partiti a piedi alle 4.30 di stamattina: quando alle 9 hanno aperto i cancelli, noi ci siamo posizionati qui”, proprio al limite della prima area. “Stare qui è bellissimo: essere insieme e vivere questo momento porta tanta gioia, una felicità che riempie il cuore. Perché siamo qui per un motivo, per un qualcosa che ha senso, per un qualcosa in più, perché c’è qualcuno che ci ama”. Il popolo del Papa, continua Letizia, “è la vita, siamo costantemente in cammino e non bisogna fermarsi mai. Perché se ci fermiamo siamo perduti, ci fermiamo in noi stessi: se invece ci apriamo agli altri, e ci mettiamo in cammino, diventiamo migliori. Di questo Giubileo dei giovani porterò l’amore, la gioia e la felicità di tutte le persone che sono qui con noi”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

