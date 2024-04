1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Le correnti fredde in arrivo sull’Italia domani porteranno qualche pioggia soprattutto sul versante adriatico e molto vento al Centro-Sud e un ulteriore generale calo delle temperature che torneranno nella norma in gran parte d’Italia". A fare il quadro per l'Adnkronos è il meteorologo Andrea Giuliacci. "Giovedì arriverà un’altra perturbazione fredda: tra giovedì e venerdì in gran parte d’Italia si alterneranno quindi fasi soleggiate e improvvisi acquazzoni o temporali, ancora molto vento al Centro-Sud e temperature in ulteriore calo e al di sotto della norma in gran parte d’Italia, con nevicate su Alpi e Appennino Centrale e Settentrionale anche al di sotto di 1500 metri. – conclude Giuliacci -. La fase fresca e piovosa, in base alle proiezioni odierne, dovrebbe insistere anche nel weekend e nella prima parte della prossima settimana: per il caldo quindi ci sarà da aspettare…". "Da un fine settimana in piena estate con temperature tra i 32 e i 33 gradi, con caldo ovunque, da stasera per una settimana entrano correnti scandinave,- spiega all'Adnkronos il meteorologo Lorenzo Tedici – quindi una massa d'aria che scende dalla Svezia che porterà un crollo delle temperature anche di 15 gradi, nel bolognese ad esempio dai 30 gradi di domenica potremmo passare a 11, 12 gradi, sarebbero 17, 18 gradi in meno". "Attualmente abbiamo vento forte di foehn a nord ovest, poi entrerà la bora dal triestino sull'alto Adriatico, – continua Tedici – e ora ci sono forti temporali al nord est e le temperature sono ancora miti, ma proprio da domani le temperature inizieranno a calare in maniera sensibile, anche sul versante adriatico e farà freddo ovunque e pioverà soprattutto al centro sud. Giovedì e venerdì saranno giornate invernali, tornerà anche la neve sugli Appennini, a mille metri, non abbondante, una spolverata di neve su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Toscana". "Quindi un ribaltone gigante per il fine settimana – conclude Tedici – c'è una nuova perturbazione dalla Svezia, quindi si aspettano altri temporali, piogge e vento sparsi da Nord a Sud e quindi le temperature purtroppo sono attese sotto le media del periodo, per la prima volta in questo 2024, fino alla fine del mese". —[email protected] (Web Info)

