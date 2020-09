Giro Rosa: Lotte Kopecky vince la settima tappa dedicata a don Salvatore d’Angelo, fondatore del Villaggio dei Ragazzi

Condividi

Lotte Kopecky ha vinto la settima tappa del Giro rosa 2020, da Nola a Maddaloni per un totale di 112.5 chilometri dedicata a don Salvatore D’Angelo, sacerdote e fondatore del Villaggio dei Ragazzi, Ente socio-assistenziale, formativo ed educativo, divenuto nel tempo un punto di riferimento imprescindibile nell’ambito del Welfare campano e e del mondo della scuola. Una tappa complessa sin dai primi chilometri a caratterizzarla l’attacco di cinque atlete, Maria Novolodskaya, Aude Biannic, Alison Jackson, Silvia Zanardi e Einar Elbusto.

Nel finale una brutta caduta ha coinvolto Annemiek Van Vleuten, Marianne Vos e Amanda Spratt. Le atlete sono state portate subito in ospedale per accertamenti. Per la Van Vleuten si teme una frattura del braccio, per la Spratt una lussazione della clavicola.

